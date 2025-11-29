Unas 200 personas participan en la bicicletada solidaria de Santander en solidaridad con Palestina - INTERPUEBLOS

SANTANDER 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unas 200 personas, según la organización, participan en la bicicletada solidaria, en la que los deportistas han portado banderas de Palestina ha recorrido este sábado el centro de Santander con motivo de la conmemoración este 29 de noviembre del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.

Organizada por el Comité de Solidaridad con los Pueblos-Interpueblos con el apoyo de más de cuarenta organizaciones sociales de Cantabria, los participantes han coreado mensajes de respaldo a la lucha de Palestina, según ha informado Interpueblos.

Durante el recorrido, también han señalado a las empresas cómplices del genocidio que el Estado de Israel comete en contra de la población palestina.

La Plaza de las Estaciones ha sido el punto de partida de un acto que ha recorrido El Sardinero y ha terminado en la plaza del Ayuntamiento donde se ha celebrado una concentración y se ha leído un manifiesto en apoyo al pueblo palestino.

Allí esperaba un centenar de personas, que han exigido el embargo integral de armas y la ruptura total de relaciones con el Estado de Israel. Además, han condenado "el plan colonialista impuesto" por el Gobierno de los Estados Unidos.

De esta manera, Santander se ha sumado a más de sesenta localidades en España, que junto a ciudades de todo el mundo, han salido a las calles para expresar su solidaridad con la lucha del pueblo palestino.

La acción forma parte del llamamiento que a nivel estatal e internacional ha convocado la Red de Solidaridad contra la Ocupación y la Colonización de Palestina (RESCOP) y la Coordinadora Europea de Comités y Asociaciones por Palestina (ECCP por sus siglas en inglés).