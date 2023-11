Unas 20.000 personas llenan las calles de Santander contra la amnistía

Buruaga aboga por que la "indignación" se convierta en "un clamor" en toda España en defensa de la igualdad

SANTANDER, 12 Nov. (EUROPA PRESS) - Miles de personas (20.000 según el PP y 15.000 según la Policía Nacional) han llenado este domingo las calles de Santander, que ha tenido que cortar al tráfico alguna de sus principales calles, para manifestarse en contra de la amnistía, al grito de 'Sánchez dimite, España no te admite'.

Los manifetantes han abarrotado al mediodía la Plaza de Pombo, en la concentración convocada por el Partido Popular a nivel nacional contra los acuerdos entre el PSOE y los independentistas para la investidura de Pedro Sánchez, que estaba autorizada; y posteriormente han recorrido las principales calles del centro hasta llegar a la sede de los socialistas, en la calle Tres de Noviembre, cuya marcha y concentración no se habían comunicado a la Delegación del Gobierno.

Entre las personas que han secundado las protestas se encontraban jóvenes, mayores y familias enteras, con banderas de España sobre sus hombros.

También han portado banderines de Europa y pancartas que decían 'España no se vende', 'Jóvenes por la igualdad, no a la amnistía', 'Se vende España por siete votos' o 'Europa, help us'; mientras coreaban 'Viva España, viva Cantabria', 'Puigdemont, a prisión', 'Pedro Sánchez, a prisión' o 'Yo soy español, español, español'.

En la concentración en la Plaza de Pombo la presidenta de los 'populares', María José Sáenz de Buruaga, ha leído un manifiesto en defensa de la igualdad de todos los españoles, acompañada por la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta.

Buruaga ha destacado que España es hoy "un clamor" por la igualdad, la dignidad, la justicia, la convivencia y la diversidad, y está diciendo en cada rincón del territorio "no al privilegio, no a la impunidad, no a la amnistía".

Asimismo, ha señalado que con esta reacción "firme y serena" del pueblo español ante el "ataque" a la Constitución, el país se volverá a convertir en "un ejemplo en todo el mundo".

Además, ha acusado a Sánchez de ponerse "al frente del movimiento independentista que busca derrotar al Estado, buscando romper la igualdad entre los españoles, amordazando a jueces y fiscales, y humillando a nuestro país", tras "perder las elecciones y con la única intención de perpetuarse en el poder".

De esta forma, la presidenta 'popular' ha abogado por "dar la batalla contra la impunidad" en las instituciones, en los parlamentos, en los tribunales de justicia, en la Unión Europea y en las calles, para que la libertad, la igualdad y la convivencia "sigan marcando nuestro horizonte".

"Que la indignación que sentimos" se convierta en "un clamor que se oiga en toda España y llegue a todas las democracias amigas", ha trasladado Buruaga, que ha finalizado su discurso con el lema "¡España no se rinde!" y posteriormente ha sonado el Himno de España.

APOYO DE VOX

Como había anunciado, Vox ha apoyado la concentración convocada por los 'populares', así como la protesta frente la sede del PSOE, en este caso convocada a través de las redes sociales.

En declaraciones a la prensa previas a la concentración de la Plaza de Pombo, la portavoz de Vox en el Parlamento, Leticia Díaz, ha señalado que hoy "solo importa España" y "no es una concentración de partidos" sino "de demócratas que luchan por la libertad", frente al "interés particular" de Sánchez, que por mantenerse en el poder "es capaz de destrozar" la unidad nacional la igualdad entre los españoles.

"Hoy estamos aquí en un grito de libertad y en un grito de lo que importa es España y no importa si seamos de derechas, de izquierdas, de un partido o de otro. Esto no es cuestión de a quién hemos votado, esto es cuestión de a quién queremos y qué queremos defender. Defendemos la libertad y defendemos a España", ha sentenciado.

Finalmente, Díaz ha avanzado que desde Vox seguirán apoyando "a quienes prefieren hacerlo de otra manera" porque nosotros lo que les importa es "la resistencia pacífica" y "no se ejerza la violencia bajo ningún concepto".