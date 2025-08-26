El 26 Festival de Teatro Aficionado de Torrelavega contará con ocho representaciones

La concejal de Cultura, Esther Vélez, ha presentado el 26 Festival de Teatro Aficionado de Torrelavega, - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

Se desarrollarán en el Teatro Municipal Concha Espina del 4 de octubre al 29 de noviembre

TORRELAVEGA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 26 Festival de Teatro Aficionado de Torrelavega incluirá ocho representaciones de Murcia, Madrid, Palencia, Sevilla y Cantabria y que se pondrán en escena en el Teatro Municipal Concha Espina (TMCE) entre el 4 de octubre y el 29 de noviembre.

La concejalA de Cultura de Torrelavega, Esther Vélez, ha presentado este martes el programa de esta nueva edición para la que ya están a la venta los abonos, que se pueden adquirir hasta el 4 de septiembre al precio de 32 y 24 euros, mientras que las entradas para cada representación saldrán a la venta el 5 de septiembre a 4 y 3 euros.

Las ocho representaciones que pasarán por el TMCE han sido seleccionadas entre las 143 compañías de toda España que se presentaron a este festival, que repartirá 4.600 euros en premios: 3.000 euros para el Mejor Espectáculo; 600 al Mejor Actor o Actriz; y 1.000 euros al Premio del Público.

Las representaciones serán los sábados comprendidos entre el 4 de octubre y el 29 de noviembre a las 20.30 horas. Abrirá la programación 'Todos a deletrear', de Coral Ditirambo (Murcia), y seguirá el día 18 'Servicio de habitaciones', con La Geranio Produce (Madrid).

El 25 de octubre se pondrá en escena 'Incendios', de Grupo de Teatro Cachivache y A Ninguna Parte Teatro (Palencia); el 1 de noviembre 'La tienda de los horrores. El musical', de la Escuela de Artes Escénicas del Palacio de Festivales de Cantabria (Santander), y el 8 de noviembre 'Paranormales', de A Ninguna Parte Teatro (Palencia).

Ya el 15 de noviembre se podrá ver '¡Ay, que me expló!', de la Asociación Cultural Dreamland (Madrid); el 22 de noviembre 'Sé infiel y no mires con quién', de Escaparteatro (Sevilla), y el 29 de noviembre 'Los caciques', de La Cita. Compañía Inestable de Teatro de Arganda (Madrid).

La edil ha destacado que se ha logrado "un programa que es atractivo, divertido, con una temática muy variada" y con "proyectos escénicos muy cuidados y escenografías y puestas en escena muy vistosas".

Vélez ha detallado que, entre las propuestas, "tiene un peso importante la comedia", pero también hay musicales y se abordan "temas de actualidad como las relaciones de pareja, las herencias, la política o los grupos de WhatsApp de las familias y los colegios".

Para concluir, ha invitado a los espectadores a disfrutar de este festival y también ha agradecido al jurado, formado por Ana Luisa Pérez de la Osa, María Castillo y Celestino González, por "la implicación, el compromiso y el mimo que han puesto en la selección de las obras".