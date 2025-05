Unos 260 jóvenes de 16 años participan en un foro sobre el transhumanismo y la migración

SANTANDER 19 May. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 260 jóvenes de 16 años matriculados en la asignatura 'Introducción al debate filosófico' han participado en el foro de debate 'Reflexiones de los jóvenes cántabros sobre el transhumanismo y la migración dentro de la exposición de Maruja Mallo. ¿Puede el arte hacernos cambiar de perspectiva?', en el Centro Botín.

Coordinado con la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades, este foro de debate filosófico se enmarca en las iniciativas promovidas por la Unión Europea para fomentar el pensamiento crítico entre los jóvenes.

Los participantes han analizado supuestos prácticos y han discutido sus implicaciones éticas, propiciando el diálogo y el pensamiento crítico sobre cuestiones relacionadas con las migraciones y el impacto de las nuevas tecnologías.

En este sentido, en la inauguración del foro, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, ha animado a los jóvenes a reflexionar e impulsar "un pensamiento crítico que abra la mente de la sociedad".

A su juicio, "necesitamos urgentemente una generación con ganas de pensar por sí misma, con iniciativa y con criterio", en un momento actual "donde abundan los eslóganes rápidos, las verdades a medias y los discursos populistas que apelan más al miedo que a la razón".

"Queremos jóvenes que no se conformen con lo que siempre se ha hecho así, y que no le den a me gusta sin preguntarse por qué", ha subrayado. También se ha referido al papel del arte para ayudar a crear espacios de debate y a mirar el mundo con otros ojos, "porque no da soluciones cerradas".

Este foro de debate juvenil es una de las actuaciones de la Estrategia de la Unión Europea para la Juventud 2019-2027, que busca fortalecer la cooperación en políticas juveniles y abordar desafíos como la desinformación y el populismo.