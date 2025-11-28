El 37 Festival de Invierno de Torrelavega incluirá 25 espectáculos y una nueva sección dirigida al talento local

Presentación de la 37 edición del Festival de Invierno de Torrelavega - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La trigésimo séptima edición del Festival de Invierno de Torrelavega se desarrollará del 10 de enero al 28 de febrero de 2026, incluirá 25 espectáculos y una nueva sección dedicada al talento local.

Esta cita llevará a Torrelavega a artistas como Antonio Molero, Pepe Viyuela, Toni Acosta, Ana Torrent, Juanjo Artero, Alicia Borrachero o Fran Perea.

También estarán humoristas y artistas reconocidos como Sergio Bezos, Pablo Ibarburu y Joaquín Pajarón.

Esta nueva edición ha sido presentada este viernes en rueda de prensa por el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, y la concejala de Cultura, Esther Vélez, que han destacado que se trata de una programación "rica, exigente, accesible, diversa, de gran calidad y diversidad" dirigida a todos los públicos.

Han resaltado que en ella se combinan grandes producciones teatrales para público general; propuestas frescas y contemporáneas en el ciclo 'Viernes Joven'; espectáculos infantiles y para bebés, formatos más cercanos en 'Jueves Íntimos', y una apuesta por el talento local con el nuevo apartado 'Miércoles Estreno Cantabria', dedicada a compañías locales, con obras inéditas, que busca "dar visibilidad" al talento local.

La compañía de teatro de María Castillo será la encargada de inaugurar este apartado el 28 de enero, a las 20.30 horas, con la obra 'En algún lugar estaremos bien'.

Además abarca diversos géneros y modalidades, como comedia, drama, teatro clásico y contemporáneo, música en directo, títeres y espectáculos multidisciplinares.

VENTA DE ABONOS Y ENTRADAS

Los abonos Teatro Joven saldrán a la venta el 9 de diciembre a las diez de la mañana y, al día siguiente, desde esa misma hora, podrán adquirirse los abonos de los sábados.

La venta de entradas comenzará el 16 de diciembre a las 10 horas con las entradas para el Teatro Joven; el 17, a esa misma hora, para las entradas de los sábados, y el 18 para el teatro infantil y la sección 'Jueves Íntimos'.

El precio de las entradas irá desde los 3 a los 18 euros y el del Abono General será de 144 o 120 euros, en función de la zona, y el Joven costará 84 o 70 euros.