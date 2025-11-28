El 37 Festival de Invierno de Torrelavega incluirá 25 espectáculos y una nueva sección dirigida al talento local

Se celebrará del 10 de enero al 28 de febrero de 2026

Presentación de la 37 edición del Festival de Invierno de Torrelavega
Europa Press Cantabria
Publicado: viernes, 28 noviembre 2025 15:08

TORRELAVEGA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La trigésimo séptima edición del Festival de Invierno de Torrelavega se desarrollará del 10 de enero al 28 de febrero de 2026, incluirá 25 espectáculos y una nueva sección dedicada al talento local.

Esta cita llevará a Torrelavega a artistas como Antonio Molero, Pepe Viyuela, Toni Acosta, Ana Torrent, Juanjo Artero, Alicia Borrachero o Fran Perea.

También estarán humoristas y artistas reconocidos como Sergio Bezos, Pablo Ibarburu y Joaquín Pajarón.

Esta nueva edición ha sido presentada este viernes en rueda de prensa por el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, y la concejala de Cultura, Esther Vélez, que han destacado que se trata de una programación "rica, exigente, accesible, diversa, de gran calidad y diversidad" dirigida a todos los públicos.

Han resaltado que en ella se combinan grandes producciones teatrales para público general; propuestas frescas y contemporáneas en el ciclo 'Viernes Joven'; espectáculos infantiles y para bebés, formatos más cercanos en 'Jueves Íntimos', y una apuesta por el talento local con el nuevo apartado 'Miércoles Estreno Cantabria', dedicada a compañías locales, con obras inéditas, que busca "dar visibilidad" al talento local.

La compañía de teatro de María Castillo será la encargada de inaugurar este apartado el 28 de enero, a las 20.30 horas, con la obra 'En algún lugar estaremos bien'.

Además abarca diversos géneros y modalidades, como comedia, drama, teatro clásico y contemporáneo, música en directo, títeres y espectáculos multidisciplinares.

VENTA DE ABONOS Y ENTRADAS

Los abonos Teatro Joven saldrán a la venta el 9 de diciembre a las diez de la mañana y, al día siguiente, desde esa misma hora, podrán adquirirse los abonos de los sábados.

La venta de entradas comenzará el 16 de diciembre a las 10 horas con las entradas para el Teatro Joven; el 17, a esa misma hora, para las entradas de los sábados, y el 18 para el teatro infantil y la sección 'Jueves Íntimos'.

El precio de las entradas irá desde los 3 a los 18 euros y el del Abono General será de 144 o 120 euros, en función de la zona, y el Joven costará 84 o 70 euros.

