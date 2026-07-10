El 67,31% del alumnado supera la PAU extraordinaria en Cantabria

El 67,31% del estudiantado presentado supera la PAU extraordinaria en Cantabria - UC

SANTANDER 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 67,31% del alumnado que se presentó a la convocatoria extraordinaria de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en Cantabria la ha superado, es decir, que de los 566 estudiantes inscritos en la Fase I han aprobado el examen 381, según los datos facilitados este viernes por el Servicio de Gestión Académica de la Universidad de Cantabria (UC).

Desde hoy, en el Campus Virtual de la UC (web.unican.es) están publicadas las calificaciones para su consulta individual por el alumnado matriculado en las pruebas. Además, el estudiante podrá descargarse la tarjeta de calificaciones de la PAU con el sello electrónico de la UC, que es válida para presentar en cualquier universidad u organismo.

El alumnado puede realizar todo el proceso de publicación y entrega de calificaciones evitando cualquier gestión presencial, ya que desde la Universidad de Cantabria se ha adaptado todo el proceso de publicación y entrega de calificaciones para su trámite online.

Las solicitudes de revisión deberán estar fundamentadas en la aplicación de los criterios generales de evaluación y específicos de corrección. Se ha de realizar una solicitud por cada ejercicio sobre el que solicite revisión, acompañado de una breve justificación.

El plazo de revisión de calificaciones se extenderá desde el lunes, 13 de julio, hasta el miércoles 15 . Un trámite que los estudiantes también podrá realizar a través del Campus Virtual de la UC. Las calificaciones definitivas de aquellos que hayan solicitado la revisión se publicarán el miércoles, 22 de julio.

PREINSCRIPCIÓN

Superada la PAU, los estudiantes que quieran cursar una de las 32 titulaciones oficiales de grado o uno de los seis dobles grados que ofrece la UC para el curso 2026-2027 podrán solicitar plaza del martes 14 hasta el jueves 16 a través de la página web.unican.es.

Asimismo, los que hayan cursado estudios de Ciclos Formativos de Grado Superior o Formación Profesional de 2º Grado podrán preinscribirse en las mismas fechas.

La primera lista de admisión a la Universidad de Cantabria se publicará el 13 de julio. Las sucesivas están previstas el 20 y el 29 de julio, y el 3 y el 10 de septiembre. Los estudiantes que soliciten plaza en la fase de julio se incorporarán en la lista que se publica el 29 de julio y sucesivas.

Es importante que los estudiantes que no hayan sido admitidos en su primera opción realicen el seguimiento de las siguientes listas de admisión.

Todas las dudas y solicitud de información sobre la PAU y los procesos de preinscripción, admisión y matrícula en la Universidad de Cantabria pueden consultarse en el Servicio de Gestión Académica a través de su correo electrónico: gestion.academica@unican.es y en la web de la Universidad de Cantabria: https://web.unican.es.