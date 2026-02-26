Un 80% de la plantilla de Correos Torrelavega secunda el primer día de huelga contra el "algoritmo", según CGT

Concentración de empleados de Correos - CGT

TORRELAVEGA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un 80 por ciento de la plantilla de Correos en Torrelavega, según CGT, ha secundado la primera jornada de huelga convocada contra el nuevo modelo de reorganización operativa de la sociedad estatal, al que los trabajadores se refieren como la "dictadura del algoritmo".

El paro ha sido convocado por CGT a iniciativa de los empleados de Torrelavega, que se han concentrado esta mañana para denunciar un modelo que "dinamita la figura del cartero de barrio, rompe la confianza con el vecino y retrasa documentos vitales como citas médicas o notificaciones por el simple hecho de que no encajan con el cálculo del día".

"Lo llaman algoritmo cuando quieren decir explotación", han sentenciado los empleados, que primero se han concentrado de 9.00 a 10.00 horas a las puertas de su centro de trabajo en Torrelavega, y de 13.30 a 14.30 han estado en la zona de las estaciones de Santander, acompañados por grandes pancartas con lemas como 'Contra la amazonización de Correos. Servicio público sin algoritmos', 'Por un convenio justo' o 'Sin cartero no hay correo'.

Los trabajadores subrayan que el nuevo modelo de Correos impone rutas "decididas por una máquina que no sabe lo que es subir un cuarto piso sin ascensor, que no entiende que bajo la lluvia de Cantabria los tiempos no son los mismos, y que ignora que un cartero no es un GPS".

Por ello, creen que contribuye al "desmantelamiento del servicio público" y que Correos está "abandonando su obligación de servicio universal" para "centrarse en el negocio": "Nos obligan a priorizar el beneficio comercial de empresas privadas sobre el derecho del ciudadano a recibir su correspondencia".

También aseguran que "no se cubren" bajas, jubilaciones o vacaciones, por lo que se ven obligados a "hacer el trabajo de dos y tres personas, provocando estrés y lesiones que la empresa ignora en busca de rentabilidad".

Así, han reclamado contrataciones y cobertura total de la plantilla, "respeto" al servicio postal y que el correo ordinario y las notificaciones "vuelvan a ser la prioridad", porque "mientras ellos hacen números en sus despachos, la plantilla se está rompiendo".

La huelga continuará este viernes con su segunda y última jornada, en la que los empleados se concentrarán nuevamente frente a Correos Torrelavega de 9.00 a 10.00 horas.