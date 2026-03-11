El 84,8% de la generación eléctrica cántabra fue de origen renovable en 2025

Archivo - Fachada de la sede de Redeia, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El 84,8% de la generación eléctrica cántabra en 2025 fue de origen renovable, un 6,4% más que en 2024, y una cuota que asciende al 85,9% si se tiene en cuenta la producción de instalaciones de autoconsumo.

Además, Cantabria registró el año pasado una demanda de energía eléctrica de 3.896 GWh, cifra que supone un incremento del 4,2% respecto a la anotada en 2024, por encima del experimentado por el conjunto nacional del 2,8%. Contando las instalaciones de autoconsumo, el aumento de la demanda se estima en el 4,6%, por encima de la media (3,7%).

Estos son algunos de los datos del 'Informe del sistema eléctrico español 2025' y 'Las renovables en el sistema eléctrico español 2025', dos documentos que ha presentado hoy en Madrid Red Eléctrica, empresa encargada del transporte y la operación del sistema.

Según los documentos publicados por Red Eléctrica, que son los primeros que incluyen la aportación de instalaciones de autoconsumo, la hidráulica es, una vez más, la tecnología líder del mix cántabro, con una cuota del 42,1%. Le siguen otras renovables, responsable del 14,3% del total; la eólica (12,4%) y la solar fotovoltaica, con el 9,5% del total.

Completan esta estructura de generación el contingente de residuos renovables y no renovables, con un 7,6% cada uno y la cogeneración, responsable del 6,5%.

En cuanto a los sistemas de almacenamiento de bombeo, en 2025 Cantabria ha integrado en el sistema eléctrico español un total de 858 GWh procedentes de tecnologías de almacenamiento energético, lo que permite un mayor aprovechamiento de la generación renovable.

A 31 de diciembre de 2025, la potencia instalada de generación en Cantabria alcanza los 476,4 MW, una cifra que apenas presenta variaciones con respecto al año anterior.

El 41,7% de toda su capacidad de producción es renovable. En la estructura de potencia instalada de generación de Cantabria, la cogeneración es la tecnología líder, con el 57,3%, seguida por la hidráulica (20,7%), la solar fotovoltaica (9,8%), la eólica, con el 7,4% del total. Completan el parque de generación regional el contingente de otras renovables, responsable del 2,7%, y los residuos renovables y los no renovables, con un 1% del total cada uno.

SISTEMA ESPAÑOL

Por segundo año consecutivo, el consumo de electricidad en el conjunto de España se ha incrementado: hasta un 2,8% más respecto a la del 2024 al registrar 256.086 GWh.

La variación experimentada supera a la media del conjunto de países miembros de ENTSO-E, en los que el consumo de 2025 fue un 0,5% superior.

Si se considera al autoconsumo, la demanda aumenta un 3,7%, hasta los 269.753 GWh, cifra que recupera los niveles previos a la pandemia de la covid.

A 31 de diciembre de 2025, el sistema eléctrico español contaba con un parque de generación de 142,5 GW, un 7,3% más que en 2024, tras sumar 10 GW de potencia renovable (8,8 GW de solar fotovoltaica y 1,2 GW de eólica). Mientras, la potencia de almacenamiento se situó en 3.427 MW.

Considerando las instalaciones de autoconsumo, la potencia instalada alcanza un valor total de 150,8 GW, de los cuales el 68,9% corresponde a potencia de generación renovable, el 28,9% a potencia de generación no renovable y el 2,3% a potencia de almacenamiento.

Por su parte, la producción de electricidad creció un 3,7% en este año, en el que las renovable generaron el 55,5%. Con la inclusión de la aportación de las instalaciones de autoconsumo, la cuota renovable se eleva al 56,6%.

La eólica es, por tercer año consecutivo, la tecnología líder del mix español de generación sin autoconsumo, con una aportación del 21,6% del total de GWh producidos. Le sigue la nuclear, con el 19%, la solar fotovoltaica (18,4%), el ciclo combinado (16,8%) y la hidráulica, responsable del 12,4% del total. Como consecuencia de todo lo anterior, el 75,5% ha sido sin emisiones de CO2 equivalente.

Considerando la estimación de la energía producida por las instalaciones de autoconsumo, el mix nacional estaría liderado por la solar fotovoltaica.

Los informes presentados por Red Eléctrica, la empresa de Redeia responsable del transporte y la operación del sistema eléctrico español, analizan la evolución de principales magnitudes del sector eléctrico en un año en el que la compañía ha ampliado la información que ofrece a través del espacio de datos de su web, la web de eSios y la app redOS incorporando por primera vez datos de generación y potencia instalada de instalaciones de almacenamiento y de autoconsumo.