Un 88% de votos favorables en Teka Santander al preacuerdo del ERE, que prevé 34 despidos en la planta

Fábrica de Teka en Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS

SANTANDER, 11 (EUROPA PRESS)

La plantilla de los distintos centros de trabajo de Teka en España ha respaldado el principio de acuerdo del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) alcanzado hace unos días entre sindicatos y dirección con un 61 por ciento de votos favorables --303 de un total de 497 escrutados--, apoyo que en el caso de la fábrica de Santander, donde habrá 34 despidos, aumentó a un 88% (158 de 179).

Durante este martes 10 se celebraron asambleas en los distintos centros de trabajo de Teka (Santander, Zaragoza, Alcalá de Henares, Madrid y delegaciones) para votar el preacuerdo del ERE, con el que se reducen de 99 a 66 los despidos previstos en toda España. De ellos, el 51,5 por ciento --esto es 34-- son en la planta cántabra.

Allí, de los 194 trabajadores que componen la plantilla, votaron 179. De ellos, 158 lo hicieron a favor (el 88% de los participantes); 14 en contra; seis en blanco, y uno nulo.

A nivel nacional, votaron 497 de los 570 trabajadores que componen la plantilla total. Un total de 303 lo hicieron a favor; 185 en contra; ocho en blanco y uno nulo.

La planta de Zaragoza fue la única en la que se rechazó el preacuerdo, con 169 votos en contra; 19 favorables, y dos en blanco.

Por su parte, en Alcalá se apoyó el preacuerdo con un 96% de votos (50 de 52) y en Madrid y delegaciones fue avalado por unanimidad (76 votos).

Tras ser ratificado por la plantilla, la mesa negociadora, que agradece las continuas muestras de apoyo y e insta a la plantilla a seguir contando con su ayuda en la comisión de seguimiento, firmará el acuerdo definitivo del ERE "en los próximos días".