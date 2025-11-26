Abascal y Buruaga se enzarzan en X a cuenta de los presupuestos cántabros

El presidente de Vox, Santiago Abascal - Eduardo Parra - Europa Press

SANTANDER, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, y la jefa del PP cántabro y del Gobierno regional, María José Sáenz de Buruaga, se han enzarzado en la red social X con motivo de los presupuestos autonómicos proyectados por los 'populares' para 2026 y tumbados por los tres grupos de la oposición en el Parlamento (PRC, PSOE y Vox).

Mientras que para Abascal lo ocurrido en Cantabria es "un buen ejemplo de la estafa del PP", que "pacta el Gobierno con Revilla, hace políticas socialistas y luego vienen a exigir a Vox que le apruebe los presupuestos", Buruaga ha advertido que "la pinza PSOE-Vox no perjudica al PP", sino a los cántabros.

El líder del partido de extrema derecha ha censurado en su cuenta de la citada red social que los 'populares' de la región -que gobiernan en minoría- obtuvieran la Presidencia del Ejecutivo gracias a Miguel Ángel Revilla, expresidente y jefe del PRC, formación que también ha facilitado la aprobación de las cuentas de los dos últimos años, para luego -ha apuntado- hacer "políticas socialistas".

Y después de no obtener un tercer respaldo para sacar adelante el documento económico, "vienen a exigir a Vox que le apruebe los presupuestos", ha remachado Abascal, después de que el lunes salieran adelante las tres enmiendas a la totalidad presentadas a las cuentas del PP.

"Váyanse a engañar a quien se deje engañar. Para hacer políticas socialistas y para tapar corrupciones, siempre tendrán al PSOE", ha pedido el líder nacional de Vox a los de Buruaga. "No les hacemos falta", ha zanjado.

Pero según la presidenta cántabra, "para Vox, ni el PRC es tan corrupto como dice, ni las políticas de extrema izquierda tan nocivas", ya que -ha observado- "sus diferencias desaparecen cuando toca ir contra el PP".

Así, Buruaga ha aclarado que lo que su partido exige a Vox es "que no vote con el PSOE", como sucedió esta semana en el Parlamento de Cantabria, en el que los tres grupos de la oposición unieron su votos para que el proyecto de presupuestos volviera a Peña Herbosa.