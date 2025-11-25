Abierta la consulta ciudadana sobre el futuro de la infraestructura verde de Santander

SANTANDER 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Medio Ambiente de Santander ha abierto una consulta ciudadana en el marco de la redacción del Plan de Infraestructura Verde, que fue adjudicado a la empresa Tecnigral, en el marco del proyecto 'Santander Capital Natural'.

El documento que se está redactando pretende implementar una planificación estratégica en la que también se busca la participación ciudadana y la implicación de la sociedad de Santander.

Esta participación se ha desarrollado a través de un taller técnico, y actualmente se busca la opinión y las sugerencias de la ciudadanía a través de una encuesta.

Esta encuesta, en formato web, está abierta hasta el próximo 30 de noviembre en esta página: https://www.partimap.eu/es/p/Plan-de-Infraestructura-Verde-S....

"La encuesta permitirá conocer cómo se perciben y utilizan los espacios verdes, e identificar oportunidades de mejora para hacer de Santander una ciudad más resiliente", apunta la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo.

La concejala ha recordado que Santander Capital Natural es un proyecto liderado por el Ayuntamiento de Santander, que tiene como objetivo principal el refuerzo del papel de la red de zonas verdes urbanas en la conservación de la biodiversidad a escala local, potenciando los servicios ambientales que ayudan a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de Santander.

Este proyecto se prolongará hasta diciembre de 2025, y tiene como socios al Ayuntamiento de Santander, SEO/BirdLife, la Asociación Amica, la Fundación para la Investigación del Clima y la Universidad de Cantabria.

Cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.