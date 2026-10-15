Abre la Tecnoteca de Torrelavega, un espacio de ocio, nuevas tecnologías y actividades culturales para niños y jóvenes

Tecnoteca de Torrelavega - AYUNTAMIENTO

TORRELAVEGA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha puesto en funcionamiento la Tecnoteca, un nuevo equipamiento municipal dedicado exclusivamente a niños y jóvenes que ofrece espacios para disfrutar del tiempo libre, acercarse a las nuevas tecnologías y desarrollar actividades creativas y culturales.

Situado en El Valle, entre Tanos y Sierrapando, el edificio cuenta con unas instalaciones modernas y diferentes, adaptadas a las nuevas formas de ocio y a los intereses de los usuarios. Su acceso será gratuito para personas de entre 12 y 30 años.

Su singularidad y variedad de espacios permiten albergar desde actividades tecnológicas y juegos, hasta proyecciones, exposiciones, charlas y encuentros, ha destacado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La Tecnoteca cuenta con una gran plaza pública cubierta de cerca de 420 metros cuadrados con un pequeño skatepark, además de espacios vinculados a las nuevas tecnologías, una sala con 50 puestos de trabajo, un espacio maker, un foro de e-sport, una sala de proyecciones con capacidad para 50 personas y una zona de juegos tradicionales.

El edificio dispone también de espacios polivalentes y configurables para exposiciones, charlas, encuentros y otras actividades, y zonas de descanso. Las instalaciones se completan con una piscina exterior (zona que estará abierta durante el verano), solárium y vestuarios en la azotea.

HORARIOS Y CONDICIONES DE ACCESO.

La Tecnoteca abrirá de lunes a jueves, de 16.00 a 20.30 horas; los viernes, de 16.00 a 23.00 horas; los sábados, de 10.00 a 23.00 horas; y los domingos, de 10.00 a 20.30 horas. En los días festivos y las semanas no lectivas, el horario será de 10:00 a 23:00 horas.

El acceso es gratuito y está dirigido a personas de entre 12 y 30 años, que deberán identificarse con su DNI o Tarjeta Ciudadana.

La actuación se enmarca en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI), con previsión de cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España.