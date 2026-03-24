Absuelto el joven de 18 años acusado de agredir sexualmente a su novia de 13 tras retirar la Fiscalía la acusación

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SANTANDER, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Cantabria ha absuelto al joven de 18 años acusado de agredir sexualmente a su novia, de 13, después de que la Fiscalía haya retirado la acusación a la vista de la prueba practicada en el juicio este martes.

La Sección Tercera de la Audiencia ha celebrado esta mañana la vista oral a puerta cerrada y, al finalizar la misma, ha notificado al acusado su absolución.

El joven, que en el momento de los hechos denunciados acababa de cumplir 18 años, estaba acusado de violar en dos ocasiones a una chica con la que mantenía una relación de noviazgo, y la Fiscalía pedía para él 22 años de cárcel, además de una indemnización de 15.000 euros.

Sin embargo, tras el juicio celebrado esta mañana esa acusación ha decaído al considerar el fiscal que la prueba practicada no tenía la consistencia suficiente para enervar la presunción de inocencia del enjuiciado.