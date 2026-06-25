El acceso a la península de la Magdalena se cortará al tráfico "próximamente" por labores de pintado

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SANTANDER, 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Santander cortará al tráfico del acceso a la península de la Magdalena por trabajos de pintado "en próximas fechas" y no este jueves y mañana como se había anunciado en un primer momento.

Por lo tanto, el corte de tráfico se llevará a cabo "próximamente" y el Consistorio informará al respecto "en tiempo y forma", ha indicado.

La actuación forma parte de las obras de semipeatonalización de la avenida de La Magdalena, que ejecuta Senor por importe de 461.600 euros, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística Santander Norte Litoral-Costa Quebrada financiado con Fondos Europeos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España.

El objetivo de esta intervención municipal es avanzar hacia la mejora de la movilidad y la calidad urbana en uno de los espacios turísticos y de ocio más emblemáticos de la ciudad.

La actuación permitirá priorizar los desplazamientos peatonales, mejorar la accesibilidad y reducir el tráfico rodado en la zona, favoreciendo al mismo tiempo un entorno más amable y seguro para vecinos, visitantes y turistas.

El proyecto contempla una intervención integral en la avenida de La Magdalena y su entorno, con el objetivo de mejorar la seguridad, la accesibilidad y el confort de los viandantes, así como la imagen urbana del área de acceso a la península.

Los trabajos incluyen la redistribución de las plazas de aparcamiento, que quedarán organizadas en 43 plazas libres, 6 para personas con movilidad reducida, 30 para motocicletas y 5 para taxis; la demolición y renovación de aceras, bordillos y pavimentos para mejorar la accesibilidad y el tránsito peatonal.

Igualmente, se renovarán las redes de drenaje, saneamiento, abastecimiento y alumbrado; y se llevará a cabo el saneo de firmes y ejecución de nuevos pavimentos acordes con el entorno, así como la instalación de nuevo mobiliario urbano y jardinería que contribuirán a embellecer el espacio y ofrecer zonas de estancia más cómodas y seguras.

También se modificará el trazado de entrada y salida del aparcamiento inferior de la avenida para facilitar la circulación y los giros de vehículos, y se optimizan los radios de curvatura y las dimensiones de las aceras para mejorar la movilidad peatonal y rodada.