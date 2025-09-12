Acciona-Oxital, la mejor puntuada en la licitación del contrato de basuras de Santander

Pasa a la siguiente fase, pero aún debe superar un informe favorable del director económico financiero municipal

SANTANDER, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La oferta de la UTE Acciona Servicios Urbanos-Oxital Servicios ha resultado la mejor clasificada tras la aplicación de fórmulas en la licitación del contrato de recogida de residuos y limpieza viaria de Santander.

El precio ofertado por Acciona-Oxital ofrece una baja del 8,17% sobre el precio de licitación, cifrado en 251.296.270 euros, lo que representa una cantidad total de 230.765.365 euros por los 10 años de duración del servicio.

La mesa de contratación, reunida el pasado 10 de septiembre, ha otorgado a esta empresa un total de 89,05 puntos sobre 100, con lo que se posiciona como la primera en la siguiente fase del procedimiento. Antes de valorarse la oferta económica, las empresas Prezero España y la UTE formada por FCC Medio Ambiente y Copsesa encabezaban el informe técnico de valoración de las ofertas presentadas con la primera y segunda posición.

Ahora, será el director económico financiero municipal quien deberá emitir un informe valorando la viabilidad del estudio económico financiero asociado a la oferta de Acciona-Oxital, un paso previo imprescindible y obligado antes de que tenga lugar una nueva reunión de la mesa de contratación, donde ya sí se elevará una propuesta de adjudicación del servicio, según ha informado el Ayuntamiento.

Tras haber obtenido una puntuación de 59,05 puntos en la valoración técnica, la empresa ha logrado los 30 puntos de la oferta económica, situándose a continuación Prezero, la actual concesionaria del contrato de emergencia, con 86,42 puntos -los 64,05 de los que partía más 22,37 de su importe global-.

Todas las empresas que optan a la licitación de este servicio han realizado bajas sobre el precio de licitación, siendo de menos de tres puntos las diferencias entre la más conservadora (un 5,5%) y la menos (un 8,17%).

Por lo tanto, el resto de puntuaciones finales se completan con los 84,63 puntos logrados por la UTE formada por FCC Medio Ambiente y Copsesa; los 82,74 de Valoriza Servicios Ambientales y los 76,18 de Urbaser.

El proceso continuará en las próximas semanas tras el trámite preceptivo de la Dirección Económica financiera municipal, que debe aprobar el estudio económico-financiero asociado a la oferta mejor puntuada.

Una vez completado este paso, la mesa de contratación celebrará una nueva reunión para dar cuenta del mismo y, si procede, emitirá la propuesta de adjudicación que deberá aprobar la Junta de Gobierno local.

El Ayuntamiento ha indicado en nota de prensa que el comité de expertos ha valorado de manera "exhaustiva" criterios técnicos con el fin de garantizar la solvencia de las propuestas y la viabilidad de los compromisos asumidos por las empresas.

En esta mesa de contratación, el análisis de las bajas económicas se ha sumado a la puntuación técnica otorgada en la fase anterior, lo que ha permitido establecer la clasificación final.

En la mesa técnica previa, cuyos resultados se hicieron públicos tras la valoración inicial de los aspectos operativos, materiales y de organización, Prezero España había obtenido 64,05 puntos, seguida de la UTE FCC Medio Ambiente-Copsesa con 63,05. A continuación se situaron Acciona Servicios Urbanos-Oxital (59,05), Valoriza Servicios Medioambientales (58,80) y Urbaser (54,60).