Activado el aviso naranja por viento de hasta 110 km/h en el litoral cántabro hasta las 14.00 horas

SANTANDER, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decretado el aviso naranja (riesgo importante) por fuerte viento en el litoral cántabro hasta las 14.00 horas, alerta que se suma a la ya vigente por fenómenos costeros adversos.

Las localidades de la costa se están viendo afectadas por viento del oeste de hasta 110 kilómetros por hora, previsión que continuará hasta las dos de la tarde y ante la que el Servicio de Emergencias 112 del Gobierno regional recomienda extremar la prudencia.

Pasado este aviso estará activo el nivel inferior, amarillo, entre las 14.00 y las 21.00 horas, por rachas también del oeste de hasta 90 kilómetros por hora.

El litoral se encuentra también en aviso a naranja por costeros hasta las 12.00 horas del sábado.

La previsión para este viernes es de mar combinada del noroeste de 6 a 8 metros, y viento del oeste de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8), ocasionalmente de 75 a 88 kilómetros por hora (fuerza 9).

Y para el sábado se espera viento del oeste de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8) y mar combinada del noroeste de 5 a 6 metros.

Pasado el aviso naranja se retoma el amarillo, entre las 12.00 y las 22.00 horas del sábado, por mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros.

