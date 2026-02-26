Activos siete incendios forestales y otros catorce controlados

Archivo - Incendio forestal en Cantabria. Foto de archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cantabria contabilizaba a primera hora de la mañana un total de 21 incendios forestales, de los cuales catorce están controlados y siete permanecen activos.

Estos últimos se localizan en Ruesga, Villacarriedo, Bárcena de Pie de Concha, Vega de Pas, Saro, Arenas de Iguña y Molledo, según ha informado el director general de Montes y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, Ángel Serdio, en un audio remitido por el Ejecutivo.

Según ha indicado, después de que en la jornada del miércoles se produjeran 37 incendios forestales, la "notable" mejoría de las condiciones meteorológicas "ha echado una mano" para que el "extraordinario" trabajo que está realizando el operativo de extinción de incendios forestales de la Consejería de Desarrollo Rural haya sido "mucho más efectivo durante la madrugada".

Pese a ello, ha advertido de que los índices de riesgo continúan siendo "medios y altos" por lo que el Gobierno de Cantabria mantiene activo el nivel máximo de alerta del dispositivo de extinción.