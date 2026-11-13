Acusados por el incendio del garaje de El Alisal en 2024 niegan la autoría y haber estado en el lugar de los hechos

Declaración acusado por el incendio del garaje de El Alisal en 2024 - EUROPA PRESS

SANTANDER, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los dos acusados por el incendio del garaje comunitario de El Alisal en abril de 2024, en el que hubo unos 70 coches dañados, han negado la autoría y, de hecho, han asegurado que la noche del suceso no se encontraban allí, con lo que, por tanto, no serían las dos personas grabadas por las cámaras de seguridad en el lugar de los hechos cuando éstos se produjeron.

Además, uno de ellos, I.M.N, que vive en uno de los edificios de José María de Cossío que dan servicio a este garaje, ha subrayado que "nunca" ha tenido ningún problema con los vecinos.

"Tengo una buena relación con toda la comunidad y yo no tengo ningún motivo para hacer una cosa así y menos con mi madre en casa y con el coche (de ella) allí", ha defendido durante su declaración en el juicio por estos hechos, enjuiciados por la Plaza Número 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Santander.

Tanto él como el otro acusado, LA.M.E, han declarado este viernes en la última jornada del juicio, que arrancó el lunes y del que también se han celebrado sesiones el miércoles y el jueves. Lo han hecho tras haber escuchado lo dicho en estos días previos por los policías que investigaron el caso por dos vecinas que declararon como testigos y por los peritos.

Tras haber sido señalado por uno de los policías de la investigación como "autor intelectual" y quien se encargó de la "ejecución" de los hechos estando en compañía del otro acusado, I.M.N. ha explicado en su declaración ante la jueza que la noche del incendio, la del 11 de abril de 2024, estuvo primero en Adarzo --a aproximadamente kilómetro y medio del garaje-- tomando algo con unas chicas a las que no conocía y, posteriormente, se fue con una de ellas al Río de la Pila, un trayecto que realizó en el vehículo de ésta porque él no tenía el suyo.

Y respecto a que la noche de los hechos tuviera el teléfono móvil apagado --algo que llamó la atención de los investigadores dada la "frenética" actividad en el dispositivo tenía habitualmente en esos horarios--, ha relatado que se quedó sin batería.

Por su parte, el otro acusado, LA.M.E., al que los policías consideran que era quien acompañaba en el garaje a I.M.N la noche del incendio y al que atribuyen el papel de "colaborador necesario" de lo sucedido, también ha negado haber estado allí en el momento de los hechos.

Y es que, según han explicado él y su letrado, unas horas antes del suceso estuvo en Urgencias en Valdecilla por un "intento de suicidio" y tras salir del hospital --aún con anterioridad al incendio-- había ido andando hasta su casa, en una localidad de Santa Cruz de Bezana.

Cuestionado por el hecho de que esa noche la geolocalización de su móvil lo situara en las proximidades del garaje, ha apuntado que en el trayecto de Valdecilla a su casa hay que pasar "sí o sí" por esa zona.

También ha negado haber estado el día de los hechos con I.M.N, del que ha afirmado que era un "conocido" con el que queda "días sueltos" y "escasos". De hecho, ha afirmado que entre 2022 y 2024 se habría reunido "no más de seis veces" con él.

Sin embargo, en otro momento de su declaración, ha señalado que para él era "cotidiano" quedar con el otro acusado para "tomar unas cervezas" o "fumar unos porros".

Ademas, ha reconocido que unos días antes del suceso estuvo junto al otro acusado en el garaje, tal y como aseguró una de las vecinas que ha declarado como testigo y que llegó a hablar con ambos ese día.

"Estábamos hablando de nuestras cosas, pero no estábamos haciendo nada que tenga que ver con el tema", ha dicho al respecto.

Durante el uso de la última palabra, ha insistido en que es "absolutamente inocente" y no tiene "nada que ver" con el suceso. "Que sepan que hay una tercera persona que nadie sabe quién es --yo no sé quién es-- que está en libertad y se estará riendo de todos nosotros", ha afirmado.

LAS ACUSACIONES MANTIENEN LAS PENAS SOLICITADAS

Tras la declaración de ambos acusados, que solo han respondido preguntas de sus respectivos abogados y de la fiscal, las acusaciones han elevado a definitivas sus conclusiones iniciales, manteniendo así su consideración de que los dos son autores de los hechos, algo que, en su opinión, acreditan las pruebas expuestas en el juicio, sobre todo si se valoran "en su conjunto".

La Fiscalía les considera autores de un delito de daños por medio de incendio recogido en el artículo 266, apartados 1 y 2, del Código Penal, y, a la vista "de la gravedad" de lo ocurrido, "con implicación de riesgo para la vida y la integridad de las personas".

Considera a I.M.N como "autor" del incendio y a LA.M.E como "cooperador necesario", al que atribuye el haber realizado "funciones de vigilancia necesarias para la comisión de los hechos".

Para cada uno de ellos pide cuatro años de prisión y una multa de 4.500 euros, además de hacer frente a la indemnización por los daños causados por el incendio.

Todas las demás acusaciones les han considerado como autores por la prueba practicada.

LAS DEFENSAS SUBRAYAN LA AUSENCIA DE PRUEBAS Y PIDEN LA ABSOLUCIÓN

Por su parte, las defensas de ambos han expresado su disconformidad con los informes de la Fiscalía y las acusaciones y han reclamado sentencia absolutoria, que han motivado en la ausencia de pruebas para condenar a sus representados.

El de I.G.M, de forma subsidiaria, ha pedido que si finalmente la sentencia es condenatoria se le aplique un artículo del Código Penal (párrafo 1 del 266) que supondría una pena menor a la de la Fiscalía.

Además, ha señalado que el garaje incendiado en el momento de los hechos no cumplía la normativa en vigor. En este sentido, ha sostenido que no había detectores de incendios y también ha aludido a la ausencia de ventilación, circunstancias que han hecho que este suceso fuera "mucho más grave", algo que "no se le puede imputar al autor", según ha expuesto.