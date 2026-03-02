Adif adjudica el desvío de las vías de la integración ferroviaria en Santander por 37,8 millones

Adif adjudica el desvío de las vías de la integración ferroviaria en Santander con una inversión de 37,8 millones - MINISTERIO DE TRANSPORTES

SANTANDER 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado, a través de Adif, el desvío de las vías convencionales dentro del proyecto de integración del ferrocarril en Santander por un valor de 37,8 millones de euros.

La actuación que permitirá, junto con las obras del nuevo edificio para usos ferroviarios --ya licitadas--, liberar los espacios necesarios para ejecutar el resto de las obras contempladas en el convenio suscrito por Adif, Renfe, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander.

El inicio de estos trabajos responde a los compromisos establecidos en la última comisión de seguimiento del convenio, al igual que el de las obras del nuevo edificio para usos ferroviarios, licitadas el pasado mes de diciembre, ha informado el Ministerio.

Por otro lado, se está ejecutando la redacción del proyecto de modernización y ampliación del edificio de viajeros de la estación, que financiará íntegramente Adif, así como la reordenación de espacios dentro del complejo ferroviario, cofinanciado por Adif, el Ayuntamiento y el Ejecutivo regional.

Con estas dos actuaciones, que previsiblemente se licitarán este año, se alcanzaría la imagen final de toda la actuación, que ocupa un lugar destacado en el Plan de Cercanías de Cantabria.

ESPACIO LIBERADO PARA AVANZAR EN LA INTEGRACIÓN

En la playa actual de vías de la estación de Santander coexisten el ancho ibérico y el ancho métrico con dos corredores claramente diferenciados, con sus correspondientes instalaciones y edificaciones que los separan físicamente.

La actuación incluye el traslado del haz de vías de viajeros y mercancías de ancho métrico; la remodelación de la playa de vías de ancho ibérico; la integración de todos los servicios de viajeros en una única estación provisional; la reposición del aparcamiento actual; la urbanización de todo el ámbito, con una superficie liberada de más de 25.000 m2 junto a la calle Castilla; y la creación de una nueva superficie de unos 54.000 m2 que cubrirá vías y andenes tanto de ancho ibérico como métrico.

El contrato que se adjudica ahora, junto con el del nuevo edificio para usos ferroviarios en licitación, contempla todas las operaciones necesarias para liberar los espacios que permitirán ejecutar todas las obras anteriormente indicadas, habilitando para ello un corredor provisional que permita mantener el servicio ferroviario en tanto se desarrollan las actuaciones de integración.

BENEFICIOS Y OBJETIVOS DE LA INTEGRACIÓN

La integración del ferrocarril en la ciudad permitirá materializar tres objetivos, con "notables beneficios" tanto para los usuarios como para la operativa ferroviaria y el entorno urbano, uno de ellos, modernizar y ampliar la estación para unificar en un único edificio de viajeros la prestación de todos los servicios ferroviarios (LD, MD, Cercanías y red de ancho métrico); y construir un nuevo volumen, adosado al pabellón norte, que ampliará la superficie del edificio de viajeros y creará una nueva conexión de la plaza de las Estaciones con el paseo del Agua.

También, reordenar espacios para racionalizar la superficie que ocupan la playa de vías y las instalaciones ferroviarias para hacer más eficiente el servicio ferroviario y liberar espacios para mejorar la integración del ferrocarril en la ciudad; y cubrir las vías y andenes desde la cabecera hasta la pasarela peatonal que conectan las calles Alta y Castilla y aprovechar urbanísticamente los suelos liberados.