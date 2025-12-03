Adjudicada por 1,3 millones la reforma del edificio de La Inmobiliaria que albergará 12 viviendas sociales

Archivo - El consejero de Fomento, Roberto Media, y el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, junto al edificio de La Inmobiliaria donde se van a construir 12 viviendas de alquiler asequible - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la empresa pública Gesvican, ha adjudicado a Global Tektia S.L. en 1,3 millones de euros la reforma y rehabilitación del edificio situado en el barrio de La Inmobiliaria de Torrelavega que albergará 12 viviendas de alquiler asequible.

La empresa adjudicataria cuenta con un plazo de ejecución de ocho meses para materializar esta actuación, cofinanciada con fondos europeos.

El proyecto contempla la ejecución de dos viviendas por cada planta en el citado edificio, ubicado en la calle Marqueses de Valdecilla y Pelayo. De ellas, diez contarán con dos dormitorios y otras dos solo con uno.

Además, los trabajos incluyen la colocación de un ascensor para hacer completamente accesible este inmueble.

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha destacado las "altísimas calidades" que tendrá este proyecto, en el que priman especialmente aspectos como el aislamiento térmico del edificio y la eficiencia energética de las instalaciones para conseguir el máximo ahorro de energía.

Ha recordado que estas 12 viviendas públicas se suman a las 15 viviendas de alquiler asequible que el Ejecutivo cántabro construirá en El Zapatón y que recientemente han salido a licitación por más de 3 millones de euros, así como a las 42 que se ejecutarán en Sierrapando a través de un procedimiento público-privado que forma parte del lote de los 212 inmuebles que comenzarán a construirse "de forma inmediata" en seis municipios de Cantabria.

"En total, 69 nuevas viviendas en régimen de alquiler asequible promovidas por el Gobierno de Cantabria, en colaboración con este Ayuntamiento, darán respuesta a 69 familias de esta ciudad que hoy en día no pueden acceder a una vivienda en el mercado libre", ha celebrado el consejero.

DETALLES DEL PROYECTO DE LA INMOBILIARIA

En el edificio de La Inmobiliaria, el planteamiento constructivo parte del aprovechamiento de los muros de carga y los forjados existentes, con la excepción del forjado de la última planta y la cubierta del edificio, que serán demolidos y construidos de nuevo.

Las obras de instalación del ascensor llevan aparejadas la reforma total de la escalera común, así como del portal del inmueble. También se mantienen, en general, tanto los huecos exteriores de ventanas como la sección del edificio, alineaciones, altura de cornisa y volumen total. La superficie útil total es de 713,82 metros.

En cuanto a las calidades, se mantendrá la fachada actual, con la instalación de un sistema de aislamiento térmico por el exterior. También se incluye nueva carpintería exterior de alta eficiencia energética y la aportación de energía renovable mediante aerotermia.

Una vez reformado, el edificio estará adaptado a las exigencias del Código Técnico de la Edificación, en cuanto a seguridad estructural, seguridad en caso de incendio, seguridad de utilización y accesibilidad, ahorro de energía, protección frente al ruido y salubridad, según ha informado el Gobierno regional.