Adjudicado el complejo de piscinas de Cabuérniga que dará servicio a 14.000 vecinos y abrirá en 2027

Archivo - Imagen de Ruente, donde se ubicarán las piscinas - AYUNTAMIENTO - Archivo

SANTANDER, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha adjudicado la construcción del complejo de piscinas recreativas de Ruente a la empresa Construcción Integral Vivid S.L por un importe de 842.656 euros.

Se trata de la primera instalación de estas características que se construye en el valle de Cabuérniga y su objetivo es ofrecer un servicio comarcal a unos 14.000 vecinos de todos los municipios de la zona.

Las obras cuentan con un plazo de ejecución de ocho meses, lo que permitirá que el complejo entre en funcionamiento en 2027, cumpliendo así el compromiso de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, con los vecinos y alcaldes del valle que, históricamente, vienen demandando las piscinas, ha señalado el Gobierno en un comunicado.

La actuación, financiada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, incluye la construcción de una piscina para adultos y otra infantil y tres vestuarios, así como la urbanización e iluminación del espacio.

La finalidad es dotar a los municipios de Ruente, Cabuérniga, Los Tojos y Mazcuerras de una instalación deportiva y de ocio que dé servicio a sus habitantes y complemente, al mismo tiempo, la oferta de Cabuérniga.

El complejo se construirá en una parcela de 1.045 metros cuadrados de superficie próxima al Ayuntamiento de Ruente y a la pista deportiva de este municipio, en un entorno rodeado de atractivos.

La piscina de adultos contará con un vaso de 20 por 12,50 metros con una profundidad que oscilará entre 1,2 y 1,5 metros, con una pendiente en el fondo de 1,5% y un volumen total de 337,50 metros cúbicos. Ésta dispondrá, además, de un elevador hidráulico que permitirá el acceso a personas de movilidad reducida.

En cuanto a la piscina infantil, tendrá una profundidad de 0,40-0,50 metros y un vaso de 5 metros de diámetro, con un volumen total de 9 metros cúbicos.

El diseño del proyecto incluye la creación en ambas piscinas de una playa perimetral formada por gres porcelánico antideslizamiento, así como la protección del entorno para garantizar la privacidad.

Se construirá, asimismo, un edificio que albergará tres vestuarios, uno de ellos accesible, en una superficie total de 70,70 metros cuadrados. La edificación se integrará con la estética del entorno a través del uso de materiales como el entramado de madera laminada para la cubierta o piezas de sillería.

El proyecto incluye la urbanización de la parcela, con la ejecución de caminos interiores para acceder a vestuarios y a las piscinas, y la mejora de la iluminación de la zona con nuevos puntos de luz. Dada la proximidad a la carretera autonómica CA-180, se incluyen actuaciones para mejorar la seguridad vial.