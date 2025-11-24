AEMET amplía al martes el aviso por lluvias y costeros en Cantabria

Archivo - Varias personas con paraguas cruzan un paso de cebra en Santander.-ARCHIVO - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha ampliado a este martes 25 los avisos amarillos (riesgo) por lluvias y fenómenos costeros adversos, que están activos desde hoy.

En concreto, este nivel de alerta por lluvias estará vigente entre las 10.00 horas de hoy y las 18 horas del martes en el centro y el valle de Villaverde, donde se espera una precipitación acumulada de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

En cuanto a los costeros, la franja litoral está en aviso desde las 12.00 de este mediodía a las 12.00 horas del martes por viento del Oeste o Noroeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7), con una probabilidad de 40%-70%.