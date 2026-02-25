Aena plantea invertir 14,1 millones en el aeropuerto de Logroño-Agoncillo en el periodo 2027-2031

Archivo - Aaeropuerto Seve Ballesteros-Santander - AENA - Archivo

SANTANDER 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Aena ha propuesto invertir 61,7 millones de euros en el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander en el periodo 2027-2031, lo que supone cuadriplicar la cuantía del anterior quinquenio 2022-2026, que fue de 14,8 millones.

En este nuevo periodo, se prevé realizar una ampliación de la sala de embarque no Schengen, así como el diseño funcional del terminal para analizar las necesidades futuras. Además, se invertirá en la regeneración del pavimento de pista por mantenimiento.

Para acometer esta inversión, Aena ha propuesto un incremento medio anual de la tarifa que en el Seve Ballesteros será de 25 céntimos por pasajero, que se quedarían en 10 en caso de aplicarse los incentivos.

Estas actuaciones están contempladas en el marco del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), que prevé una inversión de cerca de 13.000 millones de euros para introducir mejoras en los aeropuertos españoles.

Las inversiones reguladas (no comerciales) incluidas en la propuesta de DORA han sido debatidas en el proceso de consultas preceptivo con las compañías aéreas y usuarios durante cinco meses.

Tras la aprobación por el Consejo de Administración de Aena, el documento se ha remitido a la DGAC (Dirección General de Aviación Civil) y a la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y la Competencia). También se presentará a los Comités de Coordinación Aeroportuaria de las comunidades autónomas, que serán convocados por la DGAC, para continuar su tramitación hasta la aprobación del documento definitivo por el Consejos de Ministros que, como máximo, será en septiembre de este año.