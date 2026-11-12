El aeropuerto Seve Ballesteros-Santander cierra octubre con un millón de pasajeros

Archivo - Un avión en el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo
SANTANDER, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander ha registrado 1.001.853 pasajeros hasta octubre, lo que supone un crecimiento del 7,1% del tráfico acumulado en los 10 primeros meses del año respecto al mismo período de 2025, según ha informado este jueves Aena.
Además, ha atendido 10.531 operaciones de aterrizaje y despegue, un 2,6% más que de enero a octubre del año pasado.
Aena ha destacado el crecimiento del tráfico nacional: de los 999.858 pasajeros comerciales, 589.170 conectaron con otra ciudad española (+20,7%), mientras que 410.688 lo hicieron con un destino extranjero (-7,6%).
Por lo que respecta a las operaciones, de los 7.985 vuelos comerciales operados entre enero y octubre, 5.121 tuvieron origen o destino en España (+13,7%) y 2.864 otros países (-4,9%).
En octubre, el Seve Ballesteros-Santander ha sumado 108.337 pasajeros, un 10,3% más que en el mismo mes de 2025, con crecimientos tanto del tráfico doméstico como del internacional.
En concreto, de los 108.264 pasajeros comerciales, 61.192 se desplazaron en vuelos nacionales (+17,8%), mientras que 47.072 lo hicieron en conexiones con otros países (+1,9%).
El pasado mes de octubre, el aeropuerto atendió 1.096 operaciones, un 7,5% más que en 2025. De ellas, 859 tuvieron carácter comercial: 540 nacionales (+14,2%) y 319 internacionales (+2,6%).
Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton, el Aeropuerto de Leeds Bradford y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el mes de octubre de 2026 con 36,6 millones de pasajeros, un 3,1% más que en el mismo mes de 2025; gestionaron 308.773 movimientos de aeronaves, un 3,2% más que en 2025, y transportaron 135.706 toneladas de mercancía, un 9,6% menos que en 2025.
En términos acumulados, de enero a octubre de 2026 han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena 346,5 millones de pasajeros (un 4% más que en el mismo periodo de 2025); se registraron 2,9 millones de movimientos de aeronaves (+3,8%); y se transportaron 1,2 millones de toneladas de mercancía, un 3,2% menos que en el mismo periodo de 2025.