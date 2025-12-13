Afectados por derribos critican retrasos en el proceso para ejecutar las viviendas de sustitución de Argoños - AMA

SANTANDER 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Afectados por las sentencias de derribo han criticado este sábado los retrasos en el proceso para la ejecución de las futuras viviendas de sustitución en Argoños, donde el Gobierno de Cantabria estudia la adquisición de cinco viviendas para su construcción.

Así lo han manifestado representantes de la Asociación Maltratados por la Administración (AMA) durante la celebración de un acto en apoyo a la Declaración de Derechos Humanos, que ha tenido lugar en el Centro Cultural de Argoños.

Durante el evento han estado presentes representantes de distintas formación políticas, entre los que se encontraban alcaldes en el que han estado presentes alcaldes de los municipios.

En este sentido, el vicepresidente de AMA, Ciriaco García, ha criticado la ausencia en el acto del consejero de Fomento, Roberto Media, y ha señalado que el alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña, -presente en el acto- no ha hecho "nada" desde el anuncio -en mayo- del Gobierno regional sobre la futura adquisición de las cinco parcelas.

En concreto, los inmuebles derribados en este lugar serán un total de 120. Sin embargo, los propietarios de 38 de ellos decidieron optar por recibir una indemnización. Por lo tanto, el Ejecutivo regional se encargará de construir un total de 82 viviendas de sustitución en dichas fincas.

Las viviendas sobre las que pesa un sentencia de derribo no se podían salvar mediante una modificación urbanística porque sobre ellas pesa el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

Por otro lado, desde AMA han dicho que en "uno o dos meses" prevén la publicación del fallo judicial sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Argoños, y han asegurado que no son "nada optimistas". Un fallo contrario imposibilitaría la legalización de otro conjunto de viviendas con sentencia de derribo en el municipio.