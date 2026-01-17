La Agrupación Folclórica Coros y Danzas de Santander celebra su 75 aniversario en Cueto - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Folclórica Coros y Danzas de Santander ha celebrado este sábado su 75 aniversario en el centro cívico de Cueto, con un espectáculo denominado 'Un paseo por la tierruca, 75 años de historia compartida'.

Al evento han acudido distintas personalidades municipales y regionales, como la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el consejero de Economía del Gobierno de Cantabria, Luis Ángel Agüeros.

El consejero ha felicitado a la agrupación por esta efeméride y por su compromiso, trabajo y dedicación durante estos años, que ha supuesto "mantener y conservar nuestras costumbres y tradiciones con niños y jóvenes santanderinos", ha informado el Gobierno de Cantabria.

Igualmente, ha asegurado la colaboración del Ejecutivo con la entidad, con el fin de contribuir a que pueda continuar con su labor de conservación y recuperación de la cultura popular.

La Agrupación Folclórica Coros y Danzas de Santander inició su actividad en 1950 desde la fundación de los 'Coros y Danzas de España', formalizándose como asociación cultural en 1984. Es miembro de la Federación de Asociaciones de Coros y Danzas de España (FACYDE) y ha participado en numerosos Concursos Nacionales de Coros y Danzas, obteniendo el primer lugar en 1966.

Tomó parte en el concurso-programa 'Ronda Española', organizado por Televisión Española, clasificándose entre los diez mejores grupos españoles.

Además, ha actuado en giras por países de Europa central y Cuba con los Coros y Danzas de España, participando en la Feria Mundial de Nueva York, en 1964 en el pabellón de España.

En 1977 le fue otorgado el Premio Europeo de Arte Popular por la fundación Alfred Toepfer F.V.S de Hamburgo (Alemania), como reconocimiento a sus méritos en la recopilación, conservación, y difusión de canciones y bailes populares, así como de trajes regionales, contribuyendo con su ejemplo de una manera notable al fomento y estímulo del arte popular.

En octubre del año 1990, acudió a Miami para representar a España en el desfile del Día de la Hispanidad.