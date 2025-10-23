Agustín Molleda presenta la demanda contra Buruaga y ahora "será la justicia la que determine la responsabilidad"

Archivo - Entrada a los juzgados de Las Salesas - COLEGIO DE LA ABOGACÍA DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del Partido Socialista de Cantabria (PSC-PSOE), Agustín Molleda, ya ha presentado la demanda contra la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), por injurias, calumnias y perjuicio al honor en relación a las palabras de la presidenta sobre las plazas fijas que consiguieron tanto él como su hermana en el Ayuntamiento de Cartes cuando el socialista era alcalde.

Así lo ha confirmado la portavoz del partido, Ainoa Quiñones, a preguntas de la prensa, durante su rueda de prensa semanal para abordar la actualidad política de la región. Quiñones ha rechazado hacer más valoraciones "porque será la justicia la que determine el procedimiento y la que determine la responsabilidad".

Según ha podido conocer Europa Press, el abogado del PSOE ha registrado este jueves la documentación. El siguiente paso será un acto de conciliación previo a la querella.

Esta es la respuesta del Partido Socialista a las declaraciones de Buruaga, durante su intervención en el Foro Económico de El Diario Montañés del pasado 15 de octubre, cuando calificó como "corrupción de libro" este asunto y lo consideró "cuestionable" en lo legal e "infumable" en lo ético y político.

Posteriormente, Molleda, en redes sociales, anunció que iba a iniciar acciones legales "para desmontar una maniobra de desgaste político y una noticia inventada y manipulada". De hecho, una vez que la presidenta realizó estas declaraciones, el socialista ya le advirtió que, si no pedía disculpas, sería "la primera persona en pisar sede judicial sobre este tema".

Por su parte, la portavoz socialista ha reiterado el apoyo al secretario de Organización y ha calificado como "muy injusto" todo lo que ha rodeado las noticias sobre "la estabilización de empleo público" del exalcalde de Cartes y su hermana.

En esta línea, ha dicho que esa estabilización se produjo en "muchas administraciones públicas de toda España" y ha citado los procesos de los regidores de Ribadesella o Alcalá de Henares, así como en Cantabria, el de la teniente de alcalde de Noja, Eva Ruiz, cuya plaza fija se ha conocido esta semana.

Para concluir, Quiñones ha insistido el apoyo de su partido a "todas esas personas que evidentemente de forma legal estabilizaron su puesto en la Administración Pública".