Ahorrar, reutilizar y apoyar al comercio de proximidad, consejos del Gobierno cántabro para la vuelta al cole

Archivo - Tres niñas a su llegada a un colegio.-ARCHIVO- Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria anima a las familias cántabras a afrontar la vuelta al cole de forma planificada y responsable para reducir el esfuerzo económico que supone el inicio del curso escolar, que en la región es el 8 de septiembre, al tiempo que fomenta la reutilización, la sostenibilidad y el apoyo al comercio local.

Bajo el lema 'Vuelta al cole 2026: consumir mejor para ahorrar más', la Dirección General de Comercio y Consumo señala que la adquisición de material escolar, libros, equipamiento tecnológico y otros productos vinculados al inicio del año académico "no tiene por qué traducirse en una compra masiva de productos nuevos".

Así, recomienda revisar en primer lugar los materiales del periodo anterior que pueden seguir utilizándose, como mochilas, carpetas, estuches, reglas, calculadoras o material de dibujo.

Una vez identificadas las necesidades reales, aconseja elaborar una lista de productos, establecer un presupuesto y comparar precios, lo que permite evitar compras impulsivas y tomar decisiones ajustadas al uso que se va a hacer de cada artículo.

Además, en un comunicado, el Ejecutivo afirma que los establecimientos de proximidad ofrecen a las familias atención personalizada y asesoramiento especializado a la hora de elegir los productos más adecuados para cada necesidad.

LIBROS DE TEXTO

La reutilización de libros de texto constituye una de las principales vías para reducir el gasto de las familias y, al mismo tiempo, disminuir la generación de residuos.

En este sentido, la Consejería de Educación mantiene el Programa de Recursos Educativos y los bancos de recursos escolares, destinados a facilitar al alumnado el acceso a libros de texto y otros materiales curriculares mediante fórmulas de préstamo y reutilización.

Por ello, antes de comprar libros nuevos, el Gobierno aconseja consultar con el centro educativo, el AMPA o las iniciativas de intercambio existentes, ya que dar una segunda vida a los libros permite reducir costes y aprovechar mejor los recursos disponibles.

Cuando la adquisición sea necesaria, las librerías cántabras continúan siendo un recurso "fundamental" para las familias, tanto por su oferta como por el asesoramiento especializado que proporcionan y por su contribución al mantenimiento del tejido comercial y cultural de la comunidad, asegura.

CALIDAD, DURABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

La compra responsable no debe centrarse exclusivamente en encontrar el precio más bajo, ya que la calidad, la resistencia y la vida útil de los productos son también factores importantes para evitar sustituciones innecesarias.

En este sentido, la Dirección General de Comercio y Consumo recomienda valorar materiales resistentes y reutilizables, así como alternativas más sostenibles, como cuadernos fabricados con papel reciclado, bolígrafos recargables o carpetas que puedan utilizarse durante varios cursos.

Al respecto, sostiene que las papelerías y establecimientos especializados de Cantabria pueden asesorar a las familias sobre las opciones más adecuadas en función de las necesidades educativas de cada etapa.

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Y sobre los dispositivos electrónicos, el Gobierno aconseja comprobar, antes de realizar una nueva compra, si el ordenador, tableta u otro dispositivo disponible continúa siendo suficiente para las necesidades académicas del curso.

Cuando sea necesario adquirir un nuevo equipo, resulta recomendable comparar prestaciones y precios y prestar atención a las condiciones de garantía y al servicio posventa.

Para ello, acudir a establecimientos especializados puede facilitar una elección adecuada y ajustada al uso educativo previsto, indica.

APROVECHAR LOS RECURSOS PÚBLICOS

Consumo subraya que las familias cántabras disponen de diferentes programas y recursos públicos destinados a facilitar el acceso a materiales y servicios educativos durante las distintas etapas de enseñanza.

Asimismo, las bibliotecas escolares y municipales ofrecen acceso a lecturas recomendadas, libros de consulta y otros recursos educativos, lo que constituye una alternativa para reducir gastos y favorecer un uso más eficiente de los recursos disponibles.

DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES

El Ejecutivo recuerda la importancia de conocer y ejercer los derechos de los consumidores, por lo que recomienda exigir siempre el justificante o comprobante de compra; solicitar información clara y suficiente sobre los precios y las condiciones de venta; consultar las políticas de cambios y devoluciones de cada establecimiento, ya que pueden variar cuando se trata de decisiones comerciales voluntarias; comprobar que los productos cuentan con el etiquetado obligatorio y las correspondientes indicaciones de seguridad, y presentar una reclamación cuando se considere que los derechos de la persona consumidora han podido ser vulnerados.

Ante cualquier duda o incidencia relacionada con una compra, se puede acudir a la Dirección General de Comercio y Consumo o a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) para recibir orientación y asesoramiento sobre los procedimientos disponibles.

APUESTA POR EL COMERCIO LOCAL

Por último, el consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha destacado que planificar las compras, comparar precios y reutilizar todo aquello que todavía puede tener una segunda vida "son decisiones sencillas que pueden suponer un ahorro importante para las familias", por lo que ha aprovechado para reivindicar el papel del comercio de proximidad de Cantabria, "que ofrece asesoramiento cercano y especializado y que contribuye directamente a generar empleo, mantener la actividad económica y dar vida a nuestros municipios".

"Consumir de manera responsable no significa únicamente reutilizar o reciclar, sino también ser conscientes de dónde realizamos nuestras compras", ha opinado el consejero, quien ha considerado que "cada compra en un comercio de proximidad contribuye a conservar una red comercial cercana".

Por último, ha indicado que, con estas recomendaciones, el Gobierno pretende fomentar hábitos de consumo más responsables durante el inicio del curso escolar.