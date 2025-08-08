El alcalde de Campoo de Suso pide a Casares que intervenga ante el "caos" en el túnel de Santiurde

Archivo - Imagen de archivo de coches y motocicletas en un atasco.- Archivo - ACEM - Archivo

SANTANDER 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Hermandad de Campoo de Suso, Pedro Luis Gutiérrez, ha remitido un escrito al delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, en el que le solicita que intervenga ante los responsables del Ministerio de Transportes para solucionar el "caos circulatorio que se está produciendo todos los días" por las obras en los túneles de la Autovía de la Meseta A-67, a la altura de Santiurde de Reinosa.

El regidor ha trasladado al nuevo representante del Estado en la región la "preocupación" de los vecinos por la situación que sufren a diario en la autovía, en la que "se forman retenciones kilométricas, en ocasiones de más de una hora de duración".

Una situación que, según asegura en un comunicado, vienen padeciendo desde hace "meses" y que en agosto se ha "agudizado" con la afluencia de turistas.

Pero lo que "más indignación" causa a los campurrianos es, de acuerdo con Gutiérrez, el hecho de que en los túneles "por el día no se ve trabajando a nadie mientras permanece cortado con conos de señalización el carril sentido Santander".

En este sentido, ha explicado que los "colapsos permanentes" en la A-67 causan "gravísimos trastornos" en la población de la zona de Campoo, como "pérdidas" de consultas sanitarias programadas, así como una "imagen nefasta" para el turismo que visita la zona.

Por todo ello, urge al departamento que dirige Óscar Puente que "garantice una conexión fluida y segura de la comarca de Campoo con la capital cántabra y el resto de la región".