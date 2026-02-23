El alcalde pide "respaldo e implicación" de Consejería y Ministerio ante el ERE de Solvay en Barreda

Archivo - Solvay - SOLVAY/EUROPA PRESS - Archivo

TORRELAVEGA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, ha pedido "respaldo e implicación" de la Consejería y del Ministerio de Industria tras el anuncio, esta tarde, de la empresa Solvay del despido de hasta 77 trabajadores de la fábrica de Barreda.

Ante el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la dirección, el regidor ha avanzado que solicitará una reunión "urgente" con la dirección y el comité de empresa.

"En estos momentos, únicamente disponemos de la información contenida en el documento que la empresa ha remitido al comité de empresa", ha indicado López Estrada en un comunicado, en el que ha explicado que el objetivo del Ayuntamiento es "analizar con rigor el alcance de la medida y trabajar con la máxima responsabilidad para defender el empleo".

"Haremos todo lo que esté en nuestras manos para evitar cualquier decisión que implique despidos", ha afirmado López Estrada, que ha pedido y exigido "el respaldo y la implicación de las instituciones competentes en materia de industria, tanto de la Consejería como del Ministerio", dada la "relevancia económica, social e industrial que esta situación tiene para Torrelavega y su comarca".