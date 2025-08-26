La alcaldesa de Santander lamenta que PSOE y PRC opten por "oponerse a lo establecido" con los festivos locales

SANTANDER 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha lamentado que PSOE y PRC opten por "oponerse a lo establecido" con los festivos locales y haya propuesto unos cambios, en el caso de los socialistas alternar la Virgen del Mar con el Día del Carmen y los segundos no declarar en 2026 la festividad de Santiago por caer en sábado y establecer como fiesta el 16 de julio (Virgen del Carmen).

Para Igual, ambos grupos municipales han tratado de "generar un debate" que puede no sólo traer "polémica" sino "dividir a los vecinos", especialmente con la propuesta de alternar la Virgen del Mar y la del Carmen que han planteado desde el PSOE, o algo "absurdo" que es como ha calificado el planteamiento del PRC de no decretar festivo Santiago el próximo año por caer en sábado cuando, ha insisto, es una jornada laborable.

La regidora se ha pronunciado así este martes a preguntas de la prensa sobre lo sucedido este lunes en la Comisión de Cultura del Ayuntamiento, en la que se dio luz verde a la propuesta del equipo de Gobierno (PP) de establecer como festivos locales para 2026 los días 25 de mayo, festividad de la Virgen del Mar (lunes), y el 25 de julio, Santiago (sábado), ya que los Santos Mártires caerá en domingo.

La propuesta del equipo de Gobierno será sometida a la aprobación del pleno este jueves, 28 de agosto, donde saldrá adelante ya que el PP cuenta con mayoría absoluta en la Corporación, pero socialistas y regionalistas defenderán sus "posturas diferentes", tal y como hicieron ayer en la comisión municipal.

Sobre la propuesta del PRC, Igual ha señalado que "nadie entiende que no sea festivo Santiago en la ciudad de Santander" y ha considerado una "excusa" de los regionalistas sustentar su planteamiento en que ese día, el del patrón de la capital cántabra, cae en sábado.

"El sábado es un día en donde se trabaja y en donde el sector comercial trabaja. Eso, además, ya fue una historia que surgió hace mucho tiempo y hubo oposición por parte de la ciudadanía porque el sábado es un día que se trabaja", ha manifestado la alcaldesa, que ha insistido en que además se trata de la jornada central de la Semana Grande.

Asimismo, Igual ha considerado que "entrar ahora en la polémica de que Santiago tiene que ser fiesta o no es algo bastante absurdo".

En cuanto a la propuesta del PSOE de alternar la Virgen del Mar y la del Carmen como fiestas locales, ha insistido en que eso puede generar "brecha", "polémica" o "dividir a los vecinos" y ha defendido que sea la primera la fiesta local, como lo viene siendo tradicionalmente, aunque ha reconocido que la celebración del Carmen en el Barrio Pesquero también es "una fiesta con muchísimo arraigo".

Ante este debate, Igual ha apuntado que en Santander "tenemos un problema porque tenemos tres patronos", ha dicho en referencia a la Virgen del Mar, Santiago y los Santos Mártires, pero ha recordado que la ciudad solo puede establecer dos fiestas locales.

"No nos caben más fiestas, ya con las tres tenemos problemas e, incluso, hay años que tenemos que pedir al Gobierno que genere la fiesta de Santiago cuando no nos coincide en el calendario", ha añadido la regidora.