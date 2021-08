La alcaldesa de Santander pide "prudencia" ante el fin del toque de queda: "Hay que seguir cuidándonos"

Igual no entra a valorar las últimas críticas de Ceruti sobre el cumplimiento del pacto de Gobierno

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha hecho un llamamiento a la "prudencia" tras el inminente fin del toque de queda en toda Cantabria, que expira este viernes, 20 de agosto, e insiste en que hay que "seguir cuidándonos" frente al coronavirus.

"Que la gente no se confunda", ha pedido la alcaldesa, que espera que los ciudadanos que "no entiendan", como a su juicio ocurrió en junio cuando el Gobierno de España decidió que la mascarilla dejara de ser obligatoria en exteriores y siempre que se pudiera mantener la distancia, que el hecho de dejar de tener ahora la limitación horaria de 1.00 a 6.00 horas significa no tener ya que adoptar "ninguna medida" frente al coronavirus.

Por ello, ha insistido en que hay que "continuar siendo muy cuidadosos" con la salud, mantener los "grupos burbuja" y seguir llevando la mascarilla.

Así ha respondido al ser cuestionada por el anuncio realizado ayer, martes, por el Gobierno de Cantabria de que no solicitará a los tribunales la prórroga del toque de queda, actualmente en vigor en 38 municipios (entre ellos Santander) y que expira pasado mañana.

Preguntada por su opinión acerca de esta decisión del Ejecutivo, Igual ha afirmado que "siempre ha actuado con mucho respeto" ante los datos de la Dirección General de Salud Pública sobre la evolución del Covid y ha indicado que, si esta decisión se debe a que éstos son "más favorables", eso "siempre es una buena noticia". "Pero siempre con prudencia", ha insistido.

Ayer, el Gobierno de Cantabria explicó que la Consejería de Sanidad había decidido no pedir la prórroga "a la vista de la doctrina reciente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria" y recordó que en el último auto el tribunal redujo el periodo de prórroga de los 14 días solicitados por Sanidad a solo 6 (hasta el 20 de agosto), un plazo que, según el Ejecutivo, "dificulta la planificación de la medida".

Igual ha sido preguntada por este tema, a preguntas de los medios de comunicación, en una rueda de prensa en la que ha presentado la tercera y última fase del plan de mejora de la presión del agua en el entorno de la calle General Dávila.

RATAS

También, en este mismo encuentro informativo, ha sido preguntada por el incremento del avistamiento de ratas que está ocurriendo en la ciudad que incluso se han colado en algunas viviendas del barrio de Tetuán.

La alcaldesa ha recordado que en Santander existe un brigada que "continuamente" inspecciona la ciudad para detectar la presencia de ratas, con batidas extraordinarias como las realizadas en la calle Castilla o Isaac Peral; hoy en la zona de Antonio López y esta misma semana en Cueto.

En este sentido, ha anunciado que, tras el suceso ocurrido, en Tetuán se hará un refuerzo extraordinario de estas tareas de control porque "no puede ser que haya una rata dentro de una vivienda".

La alcaldesa ha explicado que esta presencia de roedores puede deberse a obras en el entorno o por algún solar o algún inmueble abandonado.

Igual ha señalado la labor del Ayuntamiento se centra en lo que es "en terreno público" ya que "en terreno privado no puede entrar", aunque sí puede llevar acabo expedientes de salubridad. "En lo que es terreno público actuar, porque lo que no vamos a consentir que suceda eso que he leído hoy en el periódico", ha aseverado.

LAS CRÍTICAS DE CERUTI

Por último, también ha sido cuestionado por las nuevas críticas realizadas por su socio en el equipo de Gobierno, el portavoz municipal de Cs, Javier Ceruti, en relación al cumplimiento del pacto de Gobierno.

Ayer, Ceruti tachó de "inaceptable" y una "mala broma" las declaraciones de Igual en una entrevista en la radio, en las que afirmaba que el pacto PP-Cs no se está incumpliendo porque aún no ha acabado el plazo al quedar legislatura.

Igual ha explicado que Ceruti no le ha trasladado esta queja. "Si me la traslada, si llega el momento, o lo que hable con el, pues prefiero hablarlo personalmente con él como venga haciendo durante toda la legislatura", ha zanjado.