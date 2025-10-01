Alertan de una ciberestafa a pymes cántabras a las que piden 20.000 euros y documentación para expandirse

Archivo - Detectados en Cantabria seis casos de la estafa 'falso hijo en apuros' a través de WhatsApp por más de 20.000 euros - GUARDIA CIVIL - Archivo

La Guardia Civil investiga esta nueva modalidad de estafa que suplanta correos electrónicos de multinacionales

SANTANDER, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha alertado a empresas de la comunidad autónoma de tentativas de ciberestafas para evolucionar con una gran multinacional.

Agentes del Cuerpo están investigando una nueva modalidad del denominado tipo BEC (Busines Email Compromise) tras detectar que pymes de la región estarían recibiendo correos electrónicos en nombre de multinacionales con las que mantienen relaciones comerciales para conseguir dinero -peticiones de hasta 20.000 euros- y documentación para nuevas estafas.

En esos emails se invita a los receptores a seguir trabajando en un ambicioso proyecto con la creación de una red de proveedores cántabros, promocionando la expansión de las empresas locales. Y, para sumarse a la iniciativa, se indica la remisión a la multinacional de documentos con datos "relevantes" de la sociedad afectada e ingresar en concepto de depósito y con la excusa de ser devueltos alrededor de 20.000 euros.

Los correos remitidos utilizaban la imagen corporativa de la multinacional, con el fin de dar una apariencia real, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

Efectivos del equipo @Cantabria, especializado en ciberestafas, han determinado que se trata de una modalidad de estafa tipo BEC, en la que los estafadores suplantan el correo electrónico de la multinacional, remitiendo correos a empresas subcontratadas con la misma con el objetivo de recibir transferencias económicas o apoderarse de documentación con las que cometer otras estafas.

CONSEJOS

Desde el instituto armado se aconseja que antes de mandar documentos o hacer cualquier ingreso de dinero "no imprescindible" y aunque se mantenga una relación contractual con el supuesto solicitante, se pongan en contacto con esta empresa, por medios telefónicos o telemáticos que hayan sido verificados como legítimos de la multinacional, para comprobar si realmente el mensaje es suyo.