Alertan de posibles astillas de madera en queso rallado Alteza, Albéniz y Froiz distribuido en Cantabria y otras CCAA

Imagen de uno de los productos afectados. - AESAN

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado este lunes de la posible presencia de astillas de madera en lotes de queso rallado de las marcas Alteza, Albéniz y Froiz, a raíz de una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Navarra. La distribución inicial ha sido en Cantabria y otras comunidades autónomas.

Los productos afectados son 'Queso rallado gouda', de la marca Alteza, con número de lote 2426026, fecha de caducidad 05.06.2026 y un peso por unidad de 200 gramos. Además, 'Queso rallado gouda', de la marca Albéniz, con número de lote 2426026, fecha de caducidad 05.06.2026 y peso por unidad de 1 kilogramo.

Junto a estos, está afectado por la alerta 'Queso rallado mozzarella y provolone', de la marca Froiz, con número de lote 2426026, fecha de caducidad 05.06.2026 y un peso por unidad de 200 gramos.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Navarra, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otros territorios.

La AESAN, dependiente del Ministerio de Consumo, ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.