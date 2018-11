Alonso denuncia "pucherazo" en las primarias y "amaño" de Podemos Cantabria

Publicado 05/11/2018 19:59:37 CET

SANTANDER, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos Cantabria, Rosana Alonso, ha denunciado que se pretenda "amañar el partido" en la región y "ganar por goleada" mediante un "pucherazo" en las primarias convocadas para elegir al candidato a la Presidencia de la Comunidad en las elecciones de mayo de 2019.

Además, la también diputada nacional -que ha sido apartada del proceso interno- ha censurado "la colaboración activa de una parte" de la cúpula nacional y "el silencio cómplice de otra parte" para dar ese "golpe de mano" a la dirección regional elegida "democráticamente" hace unos meses, cuando ella se hizo con la Secretaría General en la Comunidad, al ganar a la portavoz parlamentaria, Verónica Ordóñez, que, de quedar Alonso definitivamente inhabilitada en la nueva cita con las urnas moradas, sería la única aspirante a ser candidata en los comicios autonómicos.

"Es evidente que en Cantabria ha personas que están intentando a toda costa hacerse con la organización", ha sentenciado la líder regional y representante en el Congreso de los Diputados esta tarde en una rueda de prensa que ha ofrecido en la sede de la formación acompañada de dos miembros del Consejo Ciudadano -los secretarios de Organización y Feminismos, David González y Belén Milán, respectivamente- y que tampoco estarían en condiciones de concurrir a las primarias ni ostentar cargos de representación, según les comunicó el Comité Electoral el pasado viernes en "un correo electrónico y sin firmar".

La resolución de este órgano regional -que viene a concluir algo "muy grave": que son "cómplices de un delito", como ha resumido Milán- se basa en las conclusiones de la investigación realizada por otro nacional, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, a raíz de la denuncia por acoso laboral contra el diputado José Ramón Blanco que interpusieron tres mujeres: Verónica Ordóñez, la líder en Santander, Lydia Alegría, y la responsable de prensa.

Al parecer, y según se ha filtrado a la prensa, Alonso, González y Milán no solo no habrían cumplido el código ético de la formación, sino que habrían incluso interferido en la investigación iniciada para esclarecer los hechos imputados al parlamentario, que se apartó del proceso y anunció que dejaba su escaño, extremo este último que no ha llevado a cabo al estar de baja.

"Se nos condena sin denuncia. Sin pruebas y sin testificar", se ha quejado la secretaria regional, que cree que detrás de todas 'maniobras' hay una "clara intencionalidad política". Además, ha confirmado que ha recorrido la resolución del Comité Electoral ante el Comité estatal de Garantías Democráticas, que tiene un plazo de 48 horas para resolver sobre este asunto o archivarlo. Dicha respuesta tendría que llegar en la "tarde-noche" del martes 6 de noviembre.

"Todo este proceso lleno de falsedades, sin ningún rigor, en el que se nos ha colocado en una situación de indefensión absoluta, está haciendo mucho daño, no solamente a mi persona y a la de mis compañeros -ha manifestado Rosana Alonso- sino también a todo el proyecto y, en especial, a Podemos Cantabria".

ECHENIQUE LES DA "LARGAS" E IGLESIAS LES PIDE ESTAR "AL CORRIENTE"

La máxima dirigente regional -la cuarta en apenas tres años- ha apuntado además a la dirección nacional, por "colaboración activa" o "silencio cómplice". Así, de un lado, ha indicado que se ha hablado con el secretario de Organización, Pablo Echenique, que le ha contestado con "excusas" y, según ha agregado, lejos de ofrecerle una "solución" a esta situación, le está "dando largas".

La diputada de Podemos por Cantabria también ha trasladado el asunto al secretario general a nivel estatal, Pablo Iglesias, que le ha pedido un "informe detallado" de los hechos -que ya le ha remitido- y que le mantenga "al corriente" de lo que vaya sucediendo.

Así las cosas, Rosana Alonso se ha quejado de que no está recibiendo "apoyo" de "nadie" de la dirección nacional de Podemos. Y tras evidenciar que los acontecimientos se están produciendo a un ritmo "tan vertiginoso" y de manera "sorprendente" además, no excluye incluso -y según ha contestado a preguntas de los periodistas- replantearse su continuidad en el Congreso de los Diputados. "Yo no excluyo nada en mi vida", ha sentenciado sobre la posibilidad de dejar la Cámara Baja.

MEDIDAS LEGALES

Por lo pronto, ha reiterado la necesidad -como ya hicieron este domingo a través de un comunicado sus afines, presentes en la comparecencia ante los medios- de "utilizar todos los medios a nuestro alcance", tanto orgánicos como judiciales, para "esclarecer lo que está pasando en Cantabria" y que, a su juicio, resulta una "falta de respeto" a los votantes y, sobre todo, a la voluntad de los inscritos.

Y es que, como ha agregado, se pretende en base a "documentos carentes de sentido que nunca llegan a nuestras manos pero sí a los medios, pasar por encima de la voluntad de la asamblea ciudadana", "impidiendo la garantía de un proceso democrático como merece nuestra gente".

Así las cosas, y además de estar a la espera de las resolución de Garantías a sus peticiones de amparo, reclamaciones y recursos interpuestos, Rosana Alonso y sus dos consejeros -y miembros de su candidatura- han adoptado otras medidas legales. Ya han presentado una denuncia por relevación de documentación confidencial, en la que se basa precisamente su acusación.

Además, no descartan dar otros pasos de carácter penal, lo que dependerá de si les permiten o no presentarse finalmente a las primarias.

En paralelo, los afectados invitan al Comité de Garantías Democráticas estatal, al de Salud y Seguridad Laboral a que vengan a Cantabria a explicarnos "qué está pasando, cuál es el informe negativo que dicen tener en contra", "en qué se fundamenta" y por qué, han concluido, se les condena "sin juicio".

"Estamos a tiempo de rectificar errores" y de "reconducir adecuadamente este sinsentido", ha señalado Rosana Alonso, que confía en que se trate de "negligencias".