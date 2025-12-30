Alto Campoo abre este martes con 14 pistas, 6 remontes y 14 kilómetros esquiables

Archivo - Estación de Esqui de Alto Campoo.-ARCHIVO - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Estación de Esquí y Montaña Alto Campoo se encuentra abierta este martes con 14 pistas de las 23 de las que dispone la instalación, 6 remontes, 14,82 kilómetros esquibales, un espesor de nieve dura de entre 20 y 50 centímetros y buena visibilidad.

En esta jornada previa al final de año, están abiertas las pistas verdes de Calgosa I y II; las azules de Pidruecos I; El Chivo I, II y III; Río Hijar I Superior, Río Hijar II y Peña Labra; y las rojas de El Chivo SP I y II; Tres Mares; La Tortuga y Los Asnos.

Asimismo, tiene en funcionamiento el remonte de las telesillas de Pidruecos (3 plazas), Tres Mares (4 plazas) y Río Hijar (4 plazas), y los telesquís de Los Asnos y Calgosa II y III.

Según el parte de la instalación, consultado por Europa Press, en Calgosa, a 1.650 metros, hay 0 grados, la visibilidad es buena y el viento es del noroeste y está en calma. Las mismas condiciones se dan en el Chivo, a 1.850 metros, donde hay -1ºC.

Mientras, en Tres Mares, a 2.125 metros, la temperatura es de -2ºC, la visibilidad es media y el viento igualmente es del noeroeste y en calma.

HORARIO ESPECIAL NOCHEVIEJA Y AÑO NUEVO

Por otra parte, la estación contará para estos dos próximos días de final y entrada de año con horario especial.

Así, este miércoles, último día de 2025, la instalación abrirá al público a las 9.15 horas y el cierre de pistas será a las 16.00.

Mientras, el jueves, Año Nuevo, la apertura se retrasará una hora, a las 10.15, al igual que el cierre de pistas que tendrá lugar a las 17.00.