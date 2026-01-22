Alto Campoo abre con ocho pistas, buena visibilidad y temperaturas bajo cero

Archivo - La estación invernal de Alto Campoo - ALTO CAMPOO - Archivo

SANTANDER 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alto Campoo ha iniciado este jueves con ocho pistas abiertas, con casi 9 kilómetros esquiables, buena visibilidad y temperaturas bajo cero, de hasta -5ºC en las cotas más altas.

Concretamente, tiene abiertas sus cuatro pistas verdes (Calgosa I y II y Tobogán I y II); tres azules (Pidruecos I, Río Híjar I Superior y Río Híjar II), y una roja (Los Asnos). El circuito de fondo y el snowpark permanecen cerrados.

Y en cuanto a los remontes están disponibles los telesillas de Pidruecos y Río Hijar y los telesesquís de Los Asnos; Calgosa II; Tobogán II y Calgosa III.

La estación cuenta con espesores de nieve de 25 a 44 centímetros de calidad polvo/dura.

En toda la estación sopla viento del oeste, flojo en Calgosa, que se encuentra a una altidud de 1.650 metros, y en el Chivo, a 1.850, y moderado en Tres Mares (2.125 metros).

Y en cuanto a la temperatura, es de -1,9ºC en Calgosa; de -2,9ºC en el Chivo y de -5ºC en Tres Mares.