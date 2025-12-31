Alto Campoo despide el 2025 con trece pistas abiertas y 14 kilómetros de esquí

Archivo - Estación de Alto Campoo - ALTO CAMPOO - Archivo

SANTANDER, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alto Campoo se despide del 2025 con trece pistas abiertas y 14 kilómetros esquiables este miércoles, 31 de diciembre, en el que la estación tendrá un horario especial y cerrará a las cuatro de la tarde, una hora antes de lo habitual.

Y el jueves, jornada de Año Nuevo, la apertura se retrasará una hora, a las 10.15, mientras que el cierre de pistas será a las 17.00.

Este último día del año la visibilidad es buena en toda la estación y la nieve -de calidad polvo/dura- tiene un espesor de entre 20 y 50 centímetros. El viento es flojo del noroeste y la temperatura oscila entre -1 y -5 grados.

En concreto, en Alto Campoo se puede esquiar en trece de sus 23 pistas: las verdes de Calgosa I y II; las azules Pidruecos I, El Chivo I, II y III, Río Hijar I Superior, Río Hijar II y Peña Labra; y las rojas El Chivo SP I y II, Tres Mares y Los Asnos.

Asimismo, están en funcionamiento el remonte de las telesillas de Pidruecos (3 plazas), Tres Mares (4 plazas) y Río Hijar (4 plazas), y los telesquís de Los Asnos y Calgosa II y III.