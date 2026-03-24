Alumnos del colegio Cuevas del Castillo de Vargas protagonizan una suelta de 4.000 alevines de trucha en el Pas

La consejera de Pesca, María Jesús Susinos, participa en la suelta de alevines de trucha en el río Pas junto a alumnos del colegio Cuevas del Castillo de Vargas - GOBIERNO

SANTANDER, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Pesca, María Jesús Susinos, y alumnos de quinto de Primaria del colegio Cuevas del Castillo de Vargas han participado este martes en la suelta de 4.000 alevines de trucha en Puente Viesgo, en el río Pas.

En total, el Gobierno de Cantabria ha puesto 23.000 huevas de trucha a disposición de la Sociedad Deportiva de Fomento, Caza y Pesca esta temporada, de las que ya se habían liberado 8.000 alevines, a los que se suman 4.000 ejemplares de esta mañana. El resto será liberado progresivamente cuando alcance las condiciones óptimas.

Con motivo de la suelta, se ha organizado una jornada de educación ambiental y conservación fluvial a la que han asistido también el alcalde de Puente Viesgo, Óscar Villegas; el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio; y el presidente de la Sociedad Deportiva Fomento, Caza y Pesca, Manuel Borbolla.

La consejera ha destacado el "papel fundamental" del Centro Ictiológico de Arredondo, del que proceden las huevas utilizadas para la cría de estos ejemplares. También ha puesto en valor la labor de las entidades colaboradoras en la conservación de los ríos cántabros, entre ellas la Sociedad Deportiva de Fomento, Caza y Pesca, la Sociedad Caza y Pesca de Reinosa y la Sociedad de Pesca El Fario.

"Su trabajo resulta esencial en tareas de repoblación, mantenimiento y cuidado de nuestros ríos", ha subrayado Susinos, al tiempo que ha reafirmado el "compromiso" del Gobierno regional con este tipo de iniciativas. "Vamos a continuar impulsando estas actuaciones, porque repoblar nuestros ríos es un indicador claro de la mejora de la calidad de nuestros ecosistemas fluviales", ha dicho.

Así, ha anunciado que se mantendrán los convenios de colaboración con entidades como la Sociedad Deportiva de Fomento, Caza y Pesca, que desarrolla labores de cría y repoblación en centros de alevinaje situados a pie de río en las cuencas del Pas y del Nansa.

SOLO UNO DE CADA 100 EJEMPLARES SOBREVIVE

Por su parte, el director general de Biodiversidad ha puesto el acento en la dificultad de garantizar la supervivencia de las especies tras su liberación.

"En el caso de la trucha, apenas uno de cada cien ejemplares alcanza la edad reproductiva en condiciones naturales, mientras que en el salmón la tasa es incluso menor, en torno a uno de cada mil, debido a su ciclo vital, que incluye su paso por el mar", ha detallado Serdio, para quien esta realidad refuerza la importancia de las labores de repoblación y de las medidas de gestión.

En 2025 se liberaron en los ríos de Cantabria un total de 122.696 alevines de trucha, lo que convierte a este ejercicio en el segundo con mayor volumen desde 2014. El récord se alcanzó en 2024, con 124.195 ejemplares. Desde 2018 hasta 2025, los ríos cántabros han recibido 1.458.427 alevines de trucha, consolidando una tendencia sostenida de recuperación de las poblaciones piscícolas.

En relación con el salmón, el pasado año se repoblaron las cuencas cántabras con 16.441 alevines. Desde que existen registros (1998), la cifra total asciende a 7.746.582 ejemplares liberados.

Finalmente, el presidente de la Sociedad Deportiva Fomento, Caza y Pesca ha reiterado el "compromiso" de la entidad con el Gobierno de Cantabria para tener una mejora de hábitat y de trabajar "para que los peces sigan estando en los ríos".