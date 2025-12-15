Los alumnos del Curso de Industria del Videojuego acuden a la BIG Conference, el mayor encuentro del sector - SODERCAN

SANTANDER 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los alumnos del Curso Universitario de Desarrollo e Industria del Videojuego PlayStation Talents, título propio impulsado por la Consejería de Industria a través de SODERCAN (www.sodercan.es), junto con PlayStation y la Universidad de Cantabria, han participado en la Bilbao International Games Conference (BIG), el principal encuentro profesional del sector en el norte del país y sucesor del histórico Fun&Serious Game Festival.

Este evento reúne anualmente a estudios, editoras y representantes destacados de la industria, ofreciendo una visión actualizada del desarrollo de videojuegos y del ecosistema creativo y tecnológico que lo rodea.

La asistencia a la BIG forma parte de la apuesta del Gobierno de Cantabria por impulsar la formación especializada y el desarrollo de talento en este ámbito, facilitando que el alumnado pueda conectar con la realidad profesional a través de ponencias, mesas redondas y zonas expositivas, ha informado este lunes el Ejecutivo.

Durante la jornada, los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer cómo se presentan los proyectos en un entorno profesional, qué tendencias marcan el mercado y qué competencias destacan los expertos del sector.

El contacto directo con desarrolladores y estudios permitió al alumnado analizar prototipos, descubrir nuevas perspectivas sobre los procesos creativos y técnicos, y comprender de primera mano cómo se articula la actividad de la industria.

Esta interacción se convierte en un complemento formativo que refuerza los contenidos del curso y amplía la visión del estudiantado sobre su futuro profesional. Con actividades como esta, SODERCAN continúa apoyando iniciativas orientadas al crecimiento del sector del videojuego en Cantabria y al fortalecimiento de un tejido profesional cualificado.

La participación en la BIG Conference contribuye así a consolidar un entorno formativo conectado con la industria y alineado con las necesidades reales de un ámbito en constante evolución.

El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, ha subrayado que la industria del videojuego supera en ingresos al cine y música juntos y da empleo en muchos sectores, como desarrollo, diseño, arte, música, marketing o traducción.

"Buscamos no solo la formación de talento especializado sino también generar un ecosistema propicio para el emprendimiento, la atracción de empresas y el desarrollo de proyectos de esta prometedora industria en la región", ha explicado.

Un sector con alto potencial de crecimiento, de creciente impacto económico y de uso intensivo e innovador de tecnologías como la inteligencia artificial, la realidad aumentada o virtual, o los gráficos 3D.