Alvarez asegura que "no se ha producido ni se va a producir ningún tipo de recorte" en políticas de empleo

Publicado 14/10/2019 20:01:11 CET

Martín acusa a Vidal de la Peña de "arrogarse" la representación del empresariado

SANTANDER, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Alvarez, ha asegurado que en el Servicio Cántabro de Empleo "no se ha producido ni se va a producir ningún tipo de recorte".

"Ninguno, cero, nada de nada", ha asegurado en respuesta al diputado del PP y expresidente de CEOE-Cepyme, Lorenzo Vidal de la Peña, que ha denunciado que el Gobierno "ha quitado 7,3 millones de euros" de partidas del presupuesto de la Consejería de Empleo, destinadas a promoción del empleo autónomo, ingresos inferiores al SMI y mejora de la empleabilidad, entre otros conceptos.

La consejera ha asegurado que "no es verdad" y ha destacado que este mismo mes, en el SCE se han hecho convocatorias por 25 millones de euros. Ya se han publicado las del programa de formación con compromiso de contratación, con una dotación de 1.064.000 euros; f

y la de formación para parados, con 14 millones, un 16,7% más que la convocatoria anterior.

Y este mismo mes se publicarán otras dos convocatorias: la de escuelas taller y casas de oficios, para formar a jóvenes con baja cualificación, con 4.980.000 euros, un 10,7% más que la anterior; y la de talleres de empleo, para formar a parados de larga duración o mayores de 45 años, con 4.360.000 euros, un 17,2% más que la anterior.

INTERLOCUCIÓN CON EL EMPRESARIADO

Por su parte, el consejero de Industria, Francisco Martín, ha asegurado que su interlocución con el empresariado de Cantabria es "directa y constante", tanto con sus representantes como de forma individual, y ha denunciado que el portavoz del PP en esta materia y expresidente de CEOE-Cepyme, Lorenzo Vidal de la Peña, "se arroga la representación" de los empresarios y utiliza sus opiniones para hacer un discurso "absolutamente inexacto y falto de rigor", además de "pesimista y destructivo".

Martín ha destacado que en economía, un alto porcentaje es "percepción y estado de ánimo", por lo que ha pedido al portavoz del PP que "no colabore en perjudicar la percepción de los cántabros sobre la situación real" de la región.

El consejero ha respondido así a Vidal de la Peña este lunes en el Pleno del Parlamento, durante una interpelación sobre la situación real del tejido industrial de Cantabria. El portavoz del PP le ha pedido "que despierte" y que "no se conforme con ser un mirón político", porque para afrontar los "desafíos y oportunidades" que están por venir se necesita una consejería "más despierta y menos ensimismada". "No se irrite, estamos aquí para ayudarle", ha apostillado.

"Menos estar dormidos cualquier cosa", le ha replicado Martín, quien ha asegurado que las puertas de la consejería están siempre abiertas para solucionar los problemas que pueda tener cualquier empresario de Cantabria, y se ha mostrado "muy tranquilo" tras la intervención del portavoz del PP, porque "el 100%" de los problemas que ha puesto sobre la mesa "son competencias que no nos corresponden" y "no ha hablado de ningún proyecto político".

También le ha respondido que está "abierto a cualquier colaboración, pero cuando he intentado buscar la suya no la he encontrado nunca".

COMARCA DEL BESAYA

Por otro lado, Martín ha agradecido el tono "no personalista ni hiriente" del portavoz de Ciudadanos, Diego Marañón, que le ha interpelado sobre las medidas previstas para revertir la situación de la comarca del Besaya, y ha criticado que de los 10 millones concedidos a Cantabria del REINDUS, para empresas del Besaya "cero".

En su respuesta, el consejero ha defendido la eficacia de la Mesa del Besaya, ha destacado el proyecto de la mina de zinc y en materia de creación de suelo industrial, ha explicado que están "trabajando en tres hipótesis": el polígono de las Excavadas, La Hilera y "aprovechar los terrenos sobrantes de Sniace".

Ha señalado que las ayudas del plan REINDUS son créditos blandos que tienen que solicitar las empresas y ha defendido que el Gobierno "tiene capacidad para acompañarlas". Asimismo, ha destacado que las ayudas de los programas de apoyo al crecimiento empresarial de la Consejería han tenido en la comarca del Besaya una intensidad media del 20,6%, frente a un 15% de media en el conjunto de la región.