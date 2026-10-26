Álvaro Lavín y Marco Díez ganan el XXXV Certamen Fotográfico 'Un día en la vida de Camargo'

Foto de familia de los ganadores - ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha celebrado la trigésimo quinta edición del Certamen Fotográfico 'Un día en la vida de Camargo', que ha contado con la participación de 125 fotógrafos y ha repartido más de 3.000 euros en premios. Álvaro Lavín, de Islares, se ha alzado con el primer premio a la Mejor Fotografía, mientras que Marco Díez, de Solares, ha obtenido el premio a la Mejor Colección, ha informado este lunes el Consistorio.

El certamen, celebrado el pasado sábado, ha girado en esta ocasión en torno al tema 'Lo oculto', una propuesta que invitaba a los participantes a fotografiar aquellos rincones y escenas de la vida cotidiana del municipio que habitualmente pasan desapercibidos.

Así, en la categoría de Mejor Fotografía, el segundo premio ha recaído en Lucía Vélez, de Comillas, y el tercero en Josu Altzelai, de Legazpi (Guipúzcoa). El accésit ha sido para Javier López, de Durango (Vizcaya), mientras que Esperanza Luque, de Santander; Luis Miguel García, de Ortuella (Vizcaya), y Jairo Martínez, de Maliaño, han obtenido los reconocimientos como primer, segundo y tercer finalista, respectivamente.

En la modalidad de Mejor Colección, se ha reconocido con el accésit a Jesús del Hoyo, de Santander. Por su parte, en la categoría especial para menores de 14 años, Darío Delgado, de Maliaño, ha conseguido el primer premio, mientras que Alejandro Lanza, también de Maliaño, ha recibido el accésit.

La entrega de premios ha cerrado una nueva edición de este certamen, que a lo largo de sus 35 ediciones ha contribuido a documentar la evolución de Camargo a través de las fotografías de sus participantes.

HOMENAJE A ALBERTO G. IBÁÑEZ

La entrega de premios ha servido también para rendir homenaje a Alberto G. Ibáñez, fotógrafo municipal durante las últimas tres décadas, con motivo de su jubilación.

Durante el acto, el alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha anunciado que a partir de la próxima edición el concurso pasará a denominarse Certamen Fotográfico Alberto G. Ibáñez, como reconocimiento a su trayectoria profesional y a su contribución a la memoria gráfica del municipio.

Movellán ha agradecido el trabajo desarrollado por el fotógrafo a lo largo de estos años, durante los que ha documentado numerosos acontecimientos de la vida municipal y ha retratado a varias generaciones de vecinos y vecinas de Camargo. En su opinión, "Alberto no se ha limitado a fotografiar actos, acontecimientos o celebraciones", sino que con su trabajo "ha fotografiado el Camargo que fuimos, el que hemos ido construyendo y el que somos hoy".

El regidor ha indicado que la decisión de dar su nombre al certamen pretende distinguir su trabajo y mantener su vinculación con una cita cultural que, desde hace 35 años, reúne a aficionados a la fotografía en torno al municipio. En este sentido, ha se ha referido a que, gracias a la labor llevada a cabo durante décadas, Alberto G. Ibáñez "ha pasado a formar parte de la historia de nuestros ocho pueblos".