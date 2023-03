AMA pide a la nueva consejera de Obras Públicas que "no se paralicen los procesos" de las sentencias de derribo

SANTANDER, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Maltratados por la Administración, AMA, ha pedido a la consejera de Obras Públicas, Jezabel Tazón, que este lunes ha tomado posesión de su cargo en sustitución de José Luis Gochicoa, que dimitió a causa de la 'trama de carreteras', que "no se paralicen los procesos" de las sentencias de derribo porque el problema "no ha desaparecido".

En un comunicado, AMA ha expresado su "rabia y estupor" a "lo que pasaba con el dinero público en la Consejería". "Difícil comprender lo sucedido; esperamos que se haga justicia y que la misma sea tan diligente como en el esclarecimiento de las llamadas entre la delegada del Gobierno y el presidente de Cantabria", ha apuntado la asociación en relación al archivo por parte de la Fiscalía de Cantabria de las diligencias de investigación contra Ainoa Quiñones por su llamada a Miguel Ángel Revilla informándole del registro de la Consejería de Obras Públicas del pasado 22 de febrero, que se produjo a los cuatro días de la declaración del presidente cántabro.

"Los que llevamos en un proceso judicial más de 25 años nos preguntamos: ¿hay una justicia de dos velocidades?", ha cuestionado AMA, que ha recordado que lleva un cuarto de siglo esperando "que los culpables reparen el daño causado; que donde se puede regularizar viviendas, se haga; que donde se deba hacer viviendas de sustitución, se liciten, empiecen y se terminen; que a las víctimas de esta 'estafa' que han opten por la indemnización se les pague en tiempo y forma".

Además, han indicado que la dimisión de Gochicoa ha paralizado esos abonos "cuando algunos propietarios de vivienda habitual ya habían dado de baja la luz y agua". Los afectados esperan que "sea algo puntual", pero han expresado sus reservas.

AMA ha afirmado que no quiere hacer "leña del árbol caído" pero ha exigido al Gobierno de Cantabria y a su presidente "que no se olviden sus grandes responsabilidades en este dura e injusta situación que sufren tantos ciudadanos".

"Hemos querido ser extremadamente escrupulosos con los tiempos procesales y las responsabilidades políticas. Ahora bien, no salimos de nuestro asombro al ver que el presidente del Gobierno ni se acuerda de nosotros entre los problemas pendientes", ha denunciado la asociación, que considera que, con la proximidad de las elecciones de mayo, el que hace años era "uno de los problemas más importantes de Cantabria", ahora "parece que lo quieren volver a esconder, como que no existe", cuando "cientos de familias" siguen esperando una solución.

AMA ha vuelto a pedir a todas las partes, desde políticos a jueces, "que no se dilapiden los recursos de los ciudadanos" y donde haya suelo urbano consolidado, "que no se derriben viviendas para hacer unas nuevas"; y que "donde hay soluciones menos gravosas para todos, no se haga sufrir más a las familias y pagar a escote a todos los ciudadanos de Cantabria esa locura económica y procesal".

La asociación ha reclamado "terminar con esta injusticia y acabar de una vez con tantos años de sufrimiento". En este sentido, espera que con Tazón, "que nos conoce desde tiempos que eran consejeros Vicente Mediavilla y José María Mazón, no se paralicen los procesos, que se hagan los informes, se presenten los incidentes, se personen para defender los intereses de todos los ciudadanos de Cantabria ante la justicia".

Finalmente, AMA ha reiterado su disposición a colaborar con todas las instituciones, al tiempo que ha lamentado que, aunque no todo está "igual", sí se "avanza tan lentamente que no se repara el daño causado".

"Pedimos a la justicia que finalicen los procesos. Los daños morales se concedieron hace más de 15 años y han seguido aumentando durante todo este tiempo. Nuestras fuerzas, por edad, desgaste y hastío están llegando al límite", ha concluido la asociación que ha pedido "justicia".