AMA pide un pleno extraordinario del Parlamento regional sobre derribos

Publicado 23/02/2019 17:44:07 CET

Volverán a movilizarse ante las instituciones para reclamar una solución definitiva en esta legislatura

ARGOÑOS, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

AMA, la asociación que aglutina en Cantabria a los propietarios de viviendas con sentencia de derribo, solicitará al Parlamento de Cantabria un pleno extraordinario para abordar la "grave situación" de las familias afectadas, que se volverán a movilizar ante las instituciones para pedir que se cumplan los compromisos asumidos.

Así se ha decidido en la reunión de afectados celebrada este sábado en el centro cultural de Argoños y en la que también se ha acordado pedir al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y en general al Gobierno regional (PRC-PSOE), el "impulso definitivo para acabar con el problema de los derribos en esta legislaura".

VUELTA A LAS MOVILIZACIONES

Además, en un comunicado tras la reunión, que ha durado dos horas, AMA ha anunciado su decisión de participar "activamente" en las campañas electorales para dar a conocer y denunciar la "desesperada" situación en la que, según señala el colectivo, se encuentran los cientos de familas en Cantabria víctimas de las sentencias de derribo.

Según ha avanzado AMA, los afectados realizarán movilizaciones ante las instituciones para pedir en cumplimento de la Declaración Institucional aprobada el 2 de mayo de 2017 en el Parlamento de Cantabria en la que se pedía una solución definitiva en esta legislatura sin perdida de patrimonio.

Precisamente, estas concentraciones se desarrollarán bajo el lema 'Las Declaraciones Institucionales no pueden ser papel mojado' y 'Soluciones definitiva ya'.

Los afectados, además, han vuelto a instar al Gobierno de Cantabria, a los ayuntamientos y a los jueces a hacer "un esfuerzo sincero" que haga posible acabar "con tantos años de sufrimiento e injusticias" para los afectados, y les ha pedido un "ejercicio de responsabilidad" para no "dilapidar" los recursos de la comunidad autónoma.

"Este colectivo, cientos de familias, ya no puede aguantar más, ni se merecen el trato que están recibiendo de las Administraciones Públicas. Que se apliquen aquello de 'por sus obras y no por sus palabras los conoceréis', ha aseverado AMA.

"MANOS NEGRAS" QUE RETRASAN LOS PGOU

En la reunión se ha abordado, además, la situación actual de los Planes generales de Ordenación Urbana (PGOU) actuales y la importancia de ponerlos a disposición de la Justicia antes de acabe esta legislatura.

Los afectados por las sentencias de derribo ven "manos negras" o "intereses inconfesables" detrás del del retraso en la aprobación de los PGOU, que no acaban de ver la luz. "Si no se acaban nunca de aprobar no puede ser por azar o casualidad", ha afirmado AMA.

Precisamente, este sábaado han acordado impulsar ante el Parlamento regional, el Congreso de los Diputados y el Senado medidas legislativas que pongan límites temporales a la aprobación de los planeamientos.

También los afectados han defendido la "necesidad" que un PGOU pueda ser aprobado parcialmente y que no haya que "empezar de cero" con cada "revés jurídico".

En la reunión, también se ha recordado los diez años que han transcurrido de la declaración impulsada por AMA y por más de 25.000 firmas presentada hace diez años a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para pedir una solución para las familias afectadas por los derribos y el respeto a la propiedad privada y su patrimonio.

Coincidiendo con esa efemérida, se ha acordado que desde AMA se realizarán los trámites pertinentes para informar del "flagrante incumplimiento" por parte de España, Cantabria y los ayuntamientos afectados por los sentencias de derribo de la citada declaración.