Amor (ATA): El objetivo del 90% de los autónomos en 2021 "no va a ser crecer, sino sobrevivir"

ATA pide prorrogar los ERTE "como mínimo" hasta junio porque el próximo año va a ser "gris" y la actividad será "light"

SANTANDER, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha vaticinado que el 2021 será un año "gris" en el que comenzará la recuperación económica pero sin llegar a los niveles anteriores a la pandemia, y en el que "el principal objetivo para el 90% del tejido empresarial cántabro y de los autónomos españoles no va a ser crecer, va a ser sobrevivir".

En este sentido, ha mandado a los autónomos un mensaje de ánimo, "pero realista". "Creo que vienen y vendrán momentos mejores", ha dicho, opinando que vendrá una "ligera recuperación" y "dejaremos de caer", aunque a un ritmo "más lento de lo que otros vaticinan", según Amor, que coincide con las previsiones del Banco de España en que se volverá a los niveles pre Covid en 2023.

Y ha destacado que "sorprendentemente Cantabria solo ha perdido 143 autónomos" este año, lo que significa que, a pesar de las bajas, también hay altas y sectores en los que se está emprendiendo. En opinión de Amor, el número de autónomos "va a volver a repuntar" porque emprenden jóvenes y especialmente mayores de 55 años que son "expulsadas del mercado laboral".

Pero también cree que "aún nos esperan meses complicados" y "vamos a ver cierres de empresas y personas que se vana quedar sin empleo", ya que muchos de los 370.000 que están cobrando prestación por cese de actividad "no volverán a levantar la persiana". Además, opina que va a haber una tercera ola de contagios tras la Navidad que llevaría a aplicar nuevas restricciones.

Así lo ha manifestado el presidente de ATA durante su intervención este martes en la última sesión del año del Foro Besaya organizado por El Diario Montañés, en el que ha destacado el "cansancio" y "hartazgo" de los autónomos tras diez meses de pandemia que han hecho que su capacidad de respuesta a la crisis "se vaya agotando".

En este punto ha lamentado que en España la Administración no ha apoyado tanto a los empresarios como en otros países, y ha destacado que de cada cien euros que ha perdido un autónomo por el Covid-19, las administraciónes solo le han ayudado con 14, mientras que en Alemania han sido 70.

"¿Alguien cree que un bar de Torrelavega o de la Comarca del Besaya, si está cerrado, se puede mantener con una ayuda de 600 euros?", ha preguntado Amor, destacando que los empresarios han sentido "soledad" en esta crisis al tener menos capacidad de respuesta que en las anteriores porque sus negocios se han cerrado "por imperativo legal". "He visto llorar a más autónomos en estos diez meses que en la crisis de 2008", ha sentenciado.

PRORROGAR ERTES

Pero les ha trasladado el mensaje de que "no están solos" porque ATA seguirá pidiendo "ayudas, comprensión y sensibilidad". Por ejemplo, actualmente pide al Gobierno prorrogar los ERTEs "como mínimo" hasta el 1 de junio porque, aunque se vaya retomando la actividad en 2021, "la realidad va a ser muy light, muy floja".

Y ha destacado en la importancia de plantearlo "cuanto antes" para dar a los negocios la "seguridad" y "certidumbre" que necesitan.

También ha opinado que en esta crisis se han tomado medidas "que se nota que quien las toma no ha emprendido, no ha montado nada y no ha pagado una nomina en su vida", además de que "son muy fáciles de tomar desde la atalaya de un sueldo público". Pero ha descartado llevar a cabo movilizaciones porque ATA ya está "todos los días donde tiene que estar y donde se nos escucha". "Nosotros no vamos a provocar otro 8M", ha apostillado.

Amor ha destacado la capacidad de adaptación de los negocios a las restricciones sanitarias y cómo algunos se han tenido que "reinventar" adecuando los establecimientos, adoptando las pautas higiénicas o modificando sus servicios y sus horarios.

Y preguntado sobre si los comercios españoles deberían adaptar su horario al europeo, ha dicho que "no tiene que ser el de otros", sino adaptarse a las costumbres del consumidor. "A lo mejor en Torrelavega en el mes de junio a las 19.00 horas se está muy bien y el cliente va a comprar, pero a lo mejor en Jerez de la Frontera hay que tener abierto a las 22.30 porque a las 19.00 la acera echa humo", ha explicado.

Por último, se ha mostrado partidario de llevar los test de antígenos a las farmacias y a las empresas para poder detectar contagios en poco tiempo. Y es que, a su juicio, el virus se debe combatir desde los "tres frentes" de la responsabilidad, los test y la vacunación contra la gripe, la neumonía y el Covid.