La alcaldesa de Cayón dimite por "innumerables trabas y presiones"

SANTA MARÍA DE CAYÓN, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santa María de Cayón, Pilar del Río (Agrupación Independiente de Cayón, AIDC), ha dimitido de su cargo por las "innumerables trabas y presiones" que ha denunciado recibir durante tres años como regidora --de los cuales dos ha gobernado en mayoría absoluta con el PP y el último como independiente en coalición con el PRC y PSOE--. Así lo ha afirmado en el Pleno extraordinario que se ha celebrado esta mañana en el que ha formalizado su renuncia a la Alcaldía.

La actual teniente de alcalde, Ana Obregón (PRC), asumirá la Alcaldía en funciones hasta la celebración del Pleno de investidura que tendrá lugar el próximo 13 de septiembre a las 20.00 horas, y ha avanzado que presentará su candidatura para ser la nueva regidora del municipio.

Durante su intervención en el Pleno, Del Río, que mantendrá su acta como concejal, ha justificado su renuncia a "un cúmulo de circunstancias tanto internas como externas". Al respecto, ha destacado que ha sufrido "largos periodos" sin puestos "claves" en un ayuntamiento como son el secretario, el interventor o el arquitecto, sin los cuales "no pueden hacerse las gestiones necesarias para que el Ayuntamiento funcione y lo que produce un constante bloqueo", ha señalado.

Una situación "agotadora, además de frustraste, pues conlleva constantes reproches y críticas a la figura política cuando no está en su mano solucionar determinados asuntos que son técnicos", ha afirmado. Además, a esto ha sumado las movilizaciones del personal durante los últimos meses.

"La situación actual no permite que pueda ejercer las funciones de alcaldesa como quisiera", ha justificado y ha denunciado presiones sobre su persona que ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil.

"No quiero seguir viniendo a trabajar pensando dónde puedo aparcar mi coche para no encontrarlo pinchado", un hecho que ha dicho que ha sufrido dos veces. Asimismo, ha señalado otros aspectos como "filtraciones de documentos a la prensa y muchas otras cosas en las que no quiero entrar".

Para terminar su intervención, Del Río ha concluido diciendo que "aún con dificultades" se va satisfecha de la Alcaldía ya que en este tiempo "he podido finalizar algunos proyectos junto a mis compañeros de Gobierno que, dadas las circunstancias, tienen un gran valor".

Además, ha señalado que mantiene su acta de concejal puesto que cree que "puedo aportar mi conocimiento y experiencia a beneficio del municipio". "Reitero las gracias a mis votantes y me encuentro muy orgullosa de haber dedicado tres años de mi vida al servicio de los vecinos", ha finalizado Del Río.

La exalcaldesa conservó el bastón de mando del municipio después de las elecciones municipales de mayo de 2023, a las que concurrió encabezando AIDC, tras no ser designada candidata del PP y ser apartada de las siglas.

Así, después de los comicios, en los que su formación obtuvo tres concejales, firmó un pacto con PRC (3) y PSOE (1) para formar un gobierno tripartito.

Dejó, por tanto, fuera del equipo a los 'populares' (4), que habían sido sus compañeros de partido y también en el gobierno municipal, que había encabezado en la segunda mitad de la legislatura anterior, al sustituir en el puesto al histórico Gastón Gómez.

LA ALCALDÍA, EN EL AIRE

Por su parte, Obregón ha avanzado en el Pleno de hoy que el PRC presentará una candidatura a la próxima sesión plenaria, que cuenta con el apoyo de los concejales del PSOE, y ha confiado en contar también con el respaldo de la agrupación independiente en base al acuerdo de pacto que firmaron para formar el tripartido tras las elecciones de mayo de 2023.

"Nosotros no hemos roto ese pacto, ni tampoco se nos ha comunicado por parte de ningún otro integrante que se haya hecho esa ruptura", ha afirmado Obregón a preguntas de la prensa tras el Pleno. Al respecto, la regionalista entiende que "si el único problema que hay para la renuncia de la alcaldesa son todos esos motivos de bloqueo e incluso ha hablado de pinchazos, entendemos que AIDC tendrá que votar nuestra candidatura".

Por otra parte, el concejal 'popular' Francisco Viar, preguntado sobre los "rumores" de la existencia de un pacto entre AIDC y el PP por el que sería alcalde, ha respondido que "se habla de muchas cosas y hay rumores de todo tipo que en diez días se van a esclarecer". En este sentido, ha asegurado "nosotros vamos a intentar gobernar porque somos la lista más votada. Creo que estamos en nuestro derecho y, además, es nuestro deber intentar gobernar".

Sobre el acuerdo del tripartido, ha señalado que tras la dimisión de Del Río "ya no tiene mucho recorrido", y ha mostrado su "aprecio" por la exalcaldesa de la que ha dicho "la he tenido muchísimos años a mi lado y me gustaría tenerla", ha finalizado.

Por su parte, Del Río ha declinado realizar declaraciones a los medios de comunicación tras el Pleno.