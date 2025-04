El AMPA de El Pedregal estudia acciones legales si no fructifica el diálogo con Gobierno y Fundación

SANTANDER 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio El Pedregal de Castro Urdiales está estudiando ya en la posibilidad de emprender "acciones legales" si no fructifica el "diálogo" que está tratando de promover tanto con la Consejería de Educación como con la Fundación Barquín Hermoso para que no se cierre el centro escolar.

"Nuestra voluntad es buscar vías para que el colegio no se cierre, si es posible de la mano de la Consejería. Como muestra de ello, hemos solicitado reunirnos tanto con la Consejería como con la Fundación Barquín Hermoso, pero no descartamos emprender acciones legales, una opción en la que llevamos trabajando semanas, si esa vía no fructifica", han afirmado desde la AMPA.

La comunidad educativa de El Pedregal así lo ha señalado tras realizar este domingo una nueva concentración de protesta en el Ayuntamiento castreño, la cuarta dominical consecutiva, y que ha estado encabezada por las madres y padres de los 86 alumnos del centro.

Desde AMPA han indicado que han solicitado reunirse con el consejero de Educación, Sergio Silva, el próximo 21 de abril, lunes, "para buscar una solución que no pase por el cierre del centro". Han pedido el encuentro con el titular del área el mismo día en que será interpelado por la oposición en el Pleno del Parlamento sobre los motivos del cierre de El Pedregal, por lo que los representantes de la AMPA acudirán a la Cámara.

Las madres y padres de los alumnos de El Pedregal "esperan que esta vez Silva aclare los verdaderos motivos por los que el Gobierno de Cantabria quiere cerrar el colegio, ya que en la anterior interpelación a la que se sometió -en ese caso a propuesta de su propio partido- no dio ni una razón técnica o legal que justifique el cierre de un colegio público".

Además, la AMPA del CEIP El Pedregal ha solicitado esta misma semana una reunión con la Fundación Barquín Hermoso, dueña del inmueble donde se asienta el colegio y que "controla el Gobierno de Cantabria", con el objetivo de "ofrecer alternativas para afrontar la reforma que, según la Fundación, el inmueble necesita".

En este punto, desde la AMPA han lamentado que "nadie de la Fundación Barquín Hermoso se haya dirigido al centro en ningún momento".

Por último, han manifestado su satisfacción por el gran número de apoyos que están recibiendo, "ya casi 9.000 firmas y la adhesión de sindicatos, movimientos sociales, AMPAs, centros educativos y partidos de toda Cantabria". También han agradecido el apoyo público del expresidente regional Miguel Ángel Revilla.