La ampliación del colegio Marcial Solana finalizará en el primer trimestre de 2021

SANTANDER, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ampliación del colegio Marcial Solana de La Concha de Villaescusa comenzará en el mes de julio y, tras un plazo de ejecución de ocho meses, estará concluida en el primer trimestre de 2021.

Así lo ha anunciado hoy en comisión parlamentaria la consejera de Educación, Marina Lombó, a preguntas del Grupo Popular, un día después de que el Consejo de Gobierno autorizara el contrato de ampliación del colegio por un importe de 1.612.711 euros.

Una cuestión esta última que ha suscitado las críticas de los populares, que consideran "llamativo" que la licitación se diera a conocer ayer. En este sentido, el diputado del PP, Álvaro Aguirre, ha acusado al PRC, que dirige la Consejería de Educación, de "instrumentalizar" la comisión "al servicio del Gobierno", lo que ha enfadado al presidente de la misma, el regionalista José Miguel Fernández Viadero, quien ha negado este extremo reiteradamente.

"Yo no he llevado a cabo órdenes de nadie para convocar la comisión, cuya convocatoria se ha aprobado por unanimidad de la mesa, en la que también está el PP", ha remarcado, subrayando que "jamás se pasa por esta cabeza instrumentalizar nada". También ha negado cualquier "electoralismo", explicando que la fecha de la convocatoria es consecuencia de cuadrar las de otras comisiones y las agendas de la consejera y la suya propia en calidad de senador.

Aguirre ha reprochado a la consejera que la mesa se convoque hoy cuando las preguntas del PP sobre la fecha de licitación, comienzo de obras, contactos de la Consejería y el Ayuntamiento de Villaescusa y modificaciones sustanciales del proyecto se habían registrado el 30 de enero, a lo que Lombó ha replicado que su departamento ha cumplido "con rapidez importante" este "compromiso" de sacar adelante la ampliación del colegio porque es una actuación "necesaria" e "imprescindible" para Villaescusa.

"Si sospechaba que yo había dilatado los tiempos de licitación del expediente por algo, es que no me conoce", ha enfatizado la consejera, que ha afirmado que no le hubiera "costado nada venir el lunes (al Parlamento) para decir en qué momento está el expediente". "La intención era llevar a cabo este proyecto lo antes posible", ha reiterado.

Sin embargo, para el popular, que haya pasado tanto tiempo desde el registro y que se convoque la comisión al día siguiente de anunciar la licitación, "hace ver" ésta "como un acto para vender los méritos del Gobierno". Lombó ha replicado que "no ha habido ningún espíritu maligno que haya hecho que yo comparezca hoy", y ha reiterado que podría haber dado esta información al diputado "por teléfono o cualquier lunes cuando nos encontramos en el Parlamento".

También ha cuestionado el diputado del PP que los fondos para esta actuación no se contemplaban en la relación de inversiones que se facilita al Parlamento. La consejera ha respondido que en el debate de los Presupuestos Generales de Cantabria "quedó claro que era un objetivo de legislatura", que además se ha llevado a cabo "en el tiempo récord de dos meses".

Al respecto, Aguirre ha felicitado a "toda la sociedad cántabra" porque se ha hecho realidad esta "antiquísima reivindicación", que se materializa "con tanta celeridad desde que el PP registró esta pregunta".

La consejera ha enfatizado que desde que su departamento tiene disponibilidad presupuestaria "no hemos parado para ejecutar esta obra y otras", y ha negado las críticas de Aguirre en un comunicado de prensa en el que la acusaba de que "parece no tener mucho interés" en materializar la obra, esgrimiendo el anuncio de licitación como "prueba evidente de que estaba equivocado".

El popular también ha preguntado sobre los contactos mantenidos por la Consejería con el Ayuntamiento para la ampliación del colegio, que según Lombó han sido "permanentes", incluso desde la pasada legislatura, y de colaboración entre ambas instituciones, que además han suscrito un convenio para mejorar el edificio de Primaria así como los accesos a la zona en que se ubica el nuevo edificio.

Finalmente, en repuesta a las modificaciones sustanciales del proyecto, Lombó ha explicado que ninguna se ha realizado en esta legislatura y van desde una solución de planta baja a un sistema de cimentación "adecuado" al suelo tras el estudio geológico, la construcción de un patio cubierto, un cierre perimetral y la urbanización de la zona. También se ha modificado el paso del edificio de Infantil a Primaria de una escalera a una rampa.

Además, la vía de acceso rodado al tráfico que se había considerado es una pista ciclable, incompatible con la previsión del proyecto, lo que ha obligado a modificar el proyecto inicial.

LICITACIÓN

El presupuesto base de licitación sin impuestos es de 1,44 millones de eurso y el importe de la licitación de 1,77. El procedimiento de contratación es abierto simplificado y las empresas interesadas pueden presentar ofertas hsata las 14.00 horas del 30 de marzo.

El 31 de marzo se abrirán los sobres con la documentación y la de la oferta económica el 29 de abril.

La intención de la Consejería es empezar las obras una vez acabado el curso, en julio. Como el plazo es de ocho meses, coincidirán con el periodo escolar aunque los primeros trabajos se realizarán en vacaciones.

El colegio Marcial Solana tiene 260 alumnos de Infantil y Primaria y 26 docentes.