Ana Iríbar, viuda del político Gregorio Ordóñez asesinado por ETA, ofrecerá su testimonio en los actos del 11M

Reunión de la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, con miembros de la Asociación Cántabra de Víctimas del Terrorismo (ASCANVITE). - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ana Iríbar, la viuda del político Gregorio Ordóñez (PP) asesinado por ETA en 1995, ofrecerá su testimonio durante los actos del 11 de marzo organizados por el Gobierno de Cantabria en recuerdo a las víctimas de los atentados terroristas.

Así lo ha anunciado la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, que se ha reunido con miembros de la Asociación Cántabra de Víctimas del Terrorismo (ASCANVITE), encabezados por su presidenta, Silvia Gómez, con quienes ha abordado el programa del Ejecutivo autonómico de apoyo a las víctimas del terrorismo.

Urrutia ha señalado que el programa incluirá nuevos actos que reivindican la importancia de "tener viva la mejora de las víctimas y "no permitir que la historia se manipule".

La consejera ha destacado la presencia de Ana Iríbar en el acto central que prepara el Gobierno de Cantabria para el 11M, dado que su testimonio es "esencial para recordar la valentía y el esfuerzo de muchos hombres y mujeres que dieron su vida y también para que las nuevas generaciones valoren la libertad que vivimos ahora y estén comprometidas con los valores de la democracia y el Estado de Derecho".

Ha señalado que el Gobierno de Cantabria dará continuidad así a los actos de homenaje a las víctimas realizados anteriormente en Santander y Santoña.

Según ha indicado, la idea es celebrar este reconocimiento en otros puntos de la comunidad para "extender y difundir" el recuerdo a las víctimas y "reivindicar el respeto, la dignidad y la memoria".

Asimismo, ha avanzado que el Gobierno cántabro celebrará a finales de junio el acto de entrega de las medallas a las víctimas del terrorismo.

AYUDA REGIONAL A ASCANTIVE

Por otro lado, durante este encuentro se han analizado otros proyectos transversales relacionados con el programa de testimonios de víctimas de terrorismo en los centros educativos y la incidencia de la falta de presupuestos autonómicos en las ayudas que recibe anualmente ASCANVITE.

En este punto, la consejera ha destacado que durante 2025 se incluyó, por primera vez en los presupuestos regionales, la ayuda para la organización de charlas y jornadas con el fin de difundir los testimonios de las víctimas, fortalecer los pilares de los principios democráticos y concienciar al conjunto de la población para la defensa de la libertad y de los derechos humanos y contra el terrorismo.

Urrutia ha apuntado que la propuesta de su Consejería para los presupuestos generales de 2026 era incrementar en un 40 por ciento la subvención para potenciar la actividad de la Asociación en Cantabria.

A su juicio, este colectivo es un "pilar fundamental" en el apoyo a las familias que han sufrido el terrorismo y son también "un instrumento de participación y canalización" de sus demandas, por lo que ha lamentado que no se puedan desarrollar este apoyo a la entidad.

En la reunión también ha participado el director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo del Gobierno de Cantabria, Juan Sáez Bereciartu.