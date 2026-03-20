Anestesiología de Valdecilla elimina el gas quirúrgico más contaminante

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SANTANDER 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha retirado esta semana el suministro de protóxido de nitrógeno, el gas quirúrgico más contaminante y el tercero a nivel global, por detrás del CO2 y el metano.

La retirada de este gas, capaz de persistir en la atmósfera durante más de 110 años, es un hito impulsado por el Servicio de Anestesiología de Valdecilla, que continúa trabajando en nuevas acciones dentro de su estrategia de quirófanos sostenibles, ha informado este viernes el Gobierno regional.

En este sentido, la reducción de gases anestésicos y de medicamentos inhalados con alto potencial de influir en el calentamiento global figura en el punto número 1 del documento de trabajo de la Comisión de Sostenibilidad del Hospital Valdecilla, dado que tiene un impacto significativo sobre el medio ambiente.

Además del protóxido de nitrógeno, existen en la práctica quirúrgica otros gases de gran impacto, como el desflurano, cuyo potencial de calentamiento es tan alto que una sola hora de anestesia equivale a las emisiones generadas al conducir con un vehículo entre 400 y 750 kilómetros; el isoflurano, cuya utilización durante el mismo tiempo equivale a la conducción de un vehículo entre 30 y 64 kilómetros, o el sevoflurano, unos 30 kilómetros.

Ante esta realidad, la retirada progresiva de los gases más contaminantes y su sustitución por otras opciones ha sido objetivo del Servicio de Anestesia desde hace más de una década y ahora comienza a recoger los primeros frutos.

Para ello, los profesionales del servicio están adaptando su práctica clínica diaria, priorizando técnicas de anestesia regional, ventilación a bajos flujos y anestesia total intravenosa (TIVA). Una transformación que ha requerido un importante esfuerzo formativo y de adaptación de las rutinas de trabajo.

Y para acompañar este esfuerzo, el Hospital ha incorporado sistemas de captura y destrucción de gases residuales. En la actualidad, buena parte de los quirófanos ya cuentan con el avanzado sistema de captura CONTRAFLURAN, integrado tras exigir esta adaptación tecnológica en el último concurso de adquisición de estaciones de anestesia. El objetivo a medio plazo es extender este sistema al resto de las instalaciones.

SEGURIDAD DEL PACIENTE Y MONITORIZACIÓN

La aplicación de estos criterios de sostenibilidad no expone a los pacientes a riesgos adicionales en ningún caso, ha asegurado el Gobierno, señalando que, "por el contrario, la primera obligación de los profesionales es garantizar su seguridad clínica".

El uso de estas nuevas metodologías sostenibles redunda en beneficios directos para su cuidado, favoreciendo incluso una menor pérdida de calor y una mejor humidificación y protección de la mucosa del aparato respiratorio.

Como próximo paso en la estrategia de mejora continua, Valdecilla pondrá en marcha nuevos sistemas de información integrados en las estaciones de anestesia que permitirán comprobar el estado de los equipos y cuantificar los consumos de gases y las emisiones de forma aislada en cada quirófano, con el objetivo de recabar información útil para abordar procesos de mejora en las iniciativas de ventilación protectora pulmonar y trabajo a bajos flujos, con el fin último de reducir el impacto medioambiental.

Además, la Comisión de Sostenibilidad prevé reforzar la formación en sostenibilidad de los profesionales del Hospital también en otros campos de actuación, como la segregación correcta de residuos, el reciclaje de plásticos, etcétera, y avanzar en la evaluación de datos para mejorar las prácticas sostenibles y avanzar en la emblemática cultura de calidad y seguridad de Valdecilla.